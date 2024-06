L’obsession effrayante de Taylor Swift de Donald Trump est très profonde

L’année 2023 appartenait donc naturellement à Taylor Swift, auteur d’un prochain livre sur Donald Trump et l’histoire de L’apprenti s’est assuré de demander à l’ancien président son avis sur la pop star lors d’une interview en novembre dernier, Variété révélé lundi.

« Je la trouve belle, très belle ! Je la trouve très belle », a déclaré Trump à l’auteur Ramin Setoodeh dans Apprenti au pays des merveilles : comment Donald Trump et Mark Burnett ont fait passer l’Amérique de l’autre côté du miroir. «Je pense qu’elle est libérale. Elle n’aime probablement pas Trump. J’ai entendu dire qu’elle est très talentueuse. Je pense qu’elle est très belle, en fait, inhabituellement belle !

Trump n’a jamais hésité à exprimer sa fascination aiguë pour la culture pop, prenant le temps, malgré son emploi du temps chargé au fil des ans, de peser publiquement sur tout, de la relation de Kristen Stewart avec Robert Pattinson à la tristement célèbre bagarre dans l’ascenseur entre Jay-Z et Solange au Met Gala 2014.

Mais la tentative du criminel récemment condamné d’affirmer son ignorance du catalogue de Swift est fallacieuse : il a entretenu une fixation bien documentée sur elle au fil des ans.

En août 2012, au milieu de la country-pop de Swift Rouge À l’époque, Trump a tagué la chanteuse sur X (anciennement Twitter) et l’a remerciée pour « la belle photo ». Cependant, si ce tweet implique l’existence d’une photo de Swift et Trump posant ensemble, elle a presque certainement été supprimée à jamais d’Internet par Tree Paine, le formidable publiciste de Swift.

« Je suis heureux d’apprendre que @taylorswift13 co-animera la spéciale des nominations aux Grammy Awards le 12.5 », Trump tweeté plus tard cette année. « Taylor est génial! » Elle a ensuite félicité la pop star pour sa rupture de Conor Kennedy: « bonne nouvelle pour Taylor ! »

Ce n’est que ces dernières années que Trump a changé d’avis sur Swift. En 2018, Swift a mis fin à sa séquence ininterrompue de silence public sur tous les sujets, même vaguement politique lorsqu’elle a posté sur Instagram pour exprimer son opposition à la candidate au Sénat du Tennessee, Marsha Blackburn, que Trump avait soutenue.

« Je ne peux pas voter pour quelqu’un qui ne sera pas disposé à se battre pour la dignité de TOUS les Américains, quels que soient leur couleur de peau, leur sexe ou les personnes qu’ils aiment », Swift a écrit.

Peu de temps après, lors d’une conférence de presse, Trump sourit qu’il était « sûr que Taylor Swift n’avait rien, ou ne savait rien de [Blackburn].» Puis la tristement célèbre citation, référencée plus tard dans le documentaire Taylor Swift Netflix Miss Américaine: « Et disons que j’aime la musique de Taylor environ 25 pour cent de moins maintenant, d’accord ? »

Dans Miss Américaine, sorti en 2020, Swift qualifie Blackburn de « Trump avec une perruque » dans des images de conversations ayant conduit à sa décision d’abandonner le poste. Lorsqu’un membre de l’entourage de Swift la prévient que s’exprimer contre le candidat amènera la presse à conclure qu’elle condamne également Trump, Swift expose clairement sa position. «Je m’en fiche s’ils écrivent ça», dit-elle. « Je suis triste de ne pas l’avoir dit il y a deux ans.

« Je veux être du bon côté de l’histoire », ajoutera-t-elle plus tard.

En 2020, Swift a approuvé Joe Biden à la présidence et a exprimé clairement sa position sur Trump. « Après avoir attisé les feux de la suprématie blanche et du racisme pendant toute votre présidence, avez-vous le culot de feindre la supériorité morale avant de menacer de violence ? « Quand le pillage commence, les tirs commencent » ??? Nous vous éliminerons en novembre. @realdonaldtrump, » Swift a tweeté.

« Nous ne voulons pas de lui comme président » Swift ajouté plus tardfustigeant le « leadership inefficace » de Trump.

Coupé jusqu’en janvier 2024, date à laquelle de nombreux membres de l’extrême droite aux pilules rouges étaient officiellement rendus fous par l’omniprésence grand public de Swift et en particulier par sa présence fréquente aux matchs de son petit ami Travis Kelce dans la NFL.

Sûrement, ont-ils conclu, Swift devait être une opération psychologique pour le FBI et le Pentagone, et sa popularité avait été gonflée par Biden comme stratégie de campagne. Swift n’avait encore officiellement soutenu aucun candidat aux élections de 2024 en juin, mais Trump et ses partisans sont déjà en colère contre ce qu’ils craignent qui pourrait nuire à ses chances si elle intervenait à nouveau.

Puis, en février, Trump est même allé jusqu’à s’attribuer le mérite du succès financier de Swift.

«J’ai signé et j’étais responsable de la loi sur la modernisation de la musique pour Taylor Swift et tous les autres artistes musicaux. « Joe Biden n’a rien fait pour Taylor et ne le fera jamais », a déclaré Trump. soufflé sur Truth Social.

« Il n’y a aucun moyen qu’elle puisse soutenir le tordu Joe Biden, le président le pire et le plus corrompu de l’histoire de notre pays, et être déloyale envers l’homme qui lui a fait gagner tant d’argent », a poursuivi Trump. « En plus de ça, j’aime bien son petit ami, Travis, même s’il est peut-être libéral et qu’il ne me supporte probablement pas! »

Trump peut se plaindre autant qu’il veut, mais il ne peut pas réfuter des preuves tangibles, comme cette vidéo de l’ex-président, de son fils Barron et de sa femme Melania Trump cognant « Blank Space » dans leur Rolls Royce. Désolé mec, tu es un fan.