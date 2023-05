L’obsession de Washington d’écraser la Russie a démantelé son programme au Moyen-Orient — RT World News

Privilégiant les efforts pour affaiblir Moscou, Washington a laissé échapper son emprise ailleurs et n’a pas réussi à s’éveiller au monde multipolaire dans lequel il se trouve maintenant

Autrefois puissance hégémonique incontestée au Moyen-Orient, considérée comme indispensable à la sécurité et au succès d’un éventail de leaderships régionaux, les États-Unis se sont estompés au profit de leurs adversaires.

Alors qu’un conflit armé a éclaté entre l’Ukraine et la Russie, soutenues par l’OTAN, en février 2022, l’administration Joe Biden à Washington a décidé de soutenir Kiev et de se concentrer sur un projet visant à enliser Moscou, tout en déclenchant vague après vague de sanctions. Bien qu’ils aient dépensé au moins 75 milliards de dollars en aide à l’Ukraine et fait de la Russie la nation la plus sanctionnée au monde, les États-Unis n’ont pas réussi à mettre Moscou à genoux. En fait, on pourrait dire que ce sont les États-Unis qui ont été réduits à leur taille sur la scène mondiale, en particulier au Moyen-Orient, une région qu’ils considéraient autrefois comme leur propre arrière-cour.

Au fil des mois, coup après coup a été infligé à la puissance américaine au Moyen-Orient. En opposition directe à l’agenda de Washington, la République arabe syrienne a été réadmise dans la Ligue arabe après une interruption de 12 ans, ouvrant la voie à la fin de la crise en Syrie, que les États-Unis cherchent à prolonger. La Chine est également entrée dans la politique du Moyen-Orient de manière spectaculaire, en négociant un rapprochement irano-saoudien en mars, ce qui a ensuite stimulé une vague de normalisation plus large. Bien que les États-Unis aient tenté de faire passer l’accord entre l’Arabie saoudite et l’Iran comme une décision acceptable et bienvenue, cela a maintenant clairement contribué à faire échouer l’effort à long terme de Washington vers la suprématie régionale, qui était basé sur l’alimentation d’un conflit par procuration entre les deux puissances.















L’échec des sanctions américaines

Les dirigeants occidentaux ont publiquement prédit que l’économie russe s’effondrerait sous les sanctions, un résultat qui ne s’est clairement pas matérialisé, le FMI prédisant que l’économie russe se développera. De même, les sanctions américaines de «pression maximale» qui ont été introduites pour la première fois contre l’Iran sous l’administration Trump, devaient gravement entraver la capacité de la République islamique à poursuivre ses développements dans le domaine de la défense, mais n’ont pas réussi à atteindre ces objectifs.

La Russie exporte désormais plus de pétrole qu’elle ne le faisait en 2021, car ses relations avec la Chine, le principal concurrent mondial des États-Unis, ont progressé. Les États du Golfe ont également laissé tomber les États-Unis à plusieurs reprises et se sont abstenus de céder aux pressions pour réduire la production de pétrole. Il y a aussi l’exemple de l’Algérie, qui est devenue le plus grand fournisseur de gaz de l’Italie et a engrangé plus de 50 milliards de dollars de revenus pétroliers et gaziers au cours de la seule année 2022, même si elle conserve des relations étroites avec Moscou. Et en ce qui concerne l’interdiction par l’Occident des lingots d’or russes, les Émirats arabes unis, la Turquie et la Chine seraient intervenus pour combler le vide.

Cependant, le pire revers contre les sanctions russes a peut-être été l’annulation des limites précédentes des relations économiques entre Moscou et Téhéran. Les deux nations sont déjà les plus sanctionnées au monde, elles n’ont donc pas à s’inquiéter des conséquences potentielles de leur commerce, ce qui a encouragé une coopération accrue entre elles. Récemment, le président russe Vladimir Poutine et le président iranien Ebrahim Raisi ont signé un accord pour financer une ligne ferroviaire iranienne dans le cadre d’un corridor de transport Nord-Sud.

Propagande ratée

L’administration Biden a utilisé des tactiques de propagande dures pour diaboliser la Russie et aduler l’Ukraine. Bien que pour certains publics occidentaux, les arguments avancés aient pu se révéler efficaces, dans la communauté mondiale et en particulier au Moyen-Orient, une telle rhétorique est ennuyeuse et clairement hypocrite.

Après avoir illégalement envahi l’Irak, infligeant environ un million de morts, sur une concoction de théories du complot factuellement contestées sur les armes de destruction massive, il semble risible que les États-Unis prétendent maintenant s’opposer aux invasions illégales. D’anciens responsables de l’administration Bush, comme Condolezza Rice, sont même apparus dans des émissions de télévision nationales aux États-Unis pour condamner les invasions illégales de pays étrangers. Même l’ancien président américain George W. Bush a apparemment condamné le « Sainte invasion injustifiée et brutale de l’Irak… je veux dire de l’Ukraine » dans un lapsus freudien.















Les États-Unis se positionnent désormais comme étant opposés à l’occupation illégale de territoires étrangers, en plus de prétendre qu’ils s’opposent en principe à l’annexion. Lorsqu’un correspondant de CNN a demandé au secrétaire d’État américain Antony Blinken si son gouvernement soutenait l’annexion des hauteurs du Golan syrien par Israël, il a répondu : « Écoutez, en laissant de côté la légalité de cette question, en pratique, le Golan est très important pour la sécurité d’Israël », démontrant à nouveau les doubles standards de Washington. Washington continue de maintenir sa reconnaissance des hauteurs du Golan en tant que territoire israélien, ce qui défie non seulement le droit international, mais aussi l’opinion majoritaire aux Nations Unies.

L’image défaillante des États-Unis

Du point de vue des nations du Moyen-Orient, les États-Unis sont trop engagés dans le conflit en Ukraine, même s’ils se sont abstenus de prendre clairement position et sont plutôt restés neutres pour la plupart. Ni les peuples ni les gouvernements de ces pays n’adhèrent aux platitudes adoptées par les responsables américains en ce qui concerne l’Ukraine. La différence frappante entre la façon dont les Palestiniens et les Ukrainiens sont représentés pour les mêmes actions est suffisante pour faire rouler les yeux.

Maintenant que la Chine présente des opportunités pour d’innombrables pays du Moyen-Orient, en particulier dans le domaine économique, les États-Unis ont un véritable concurrent. Cependant, les États-Unis continuent d’agir comme si le monde n’avait pas subi de changement radical et refusent de freiner leurs alliés. À certains égards, l’Ukraine bénéficie du traitement spécial dont Israël bénéficie depuis des années : une aide illimitée avec peu ou pas de questions posées. Dans le cas d’Israël, alors que son gouvernement procède à l’introduction de réformes juridiques controversées, prend des mesures pour modifier le statu quo à la mosquée al-Aqsa et poursuit des politiques d’extrême droite radicales contre le peuple palestinien, le tout au détriment de Washington lui-même, l’administration Biden refuse de le remettre à sa place. Ce qu’Israël fait actuellement, c’est embarrasser ses propres alliés arabes qui ont récemment normalisé leurs relations, menaçant même de brouiller les relations avec des pays comme la Jordanie voisine.

C’est ce refus de recalibrer qui non seulement coûte aux États-Unis leur influence, mais aussi évapore le prix du rapprochement entre Israël et l’Arabie saoudite, qui a clairement été un objectif de politique étrangère cher à l’administration Biden. Maintenant que Riyad et Téhéran ont rétabli leurs relations, l’excuse de la lutte contre l’influence régionale de l’Iran a disparu pour négocier un rapprochement saoudo-israélien. Le refus de punir Israël pour ses provocations constantes rend également plus difficile pour l’Arabie saoudite de se normaliser avec un gouvernement israélien effréné qui continue d’insulter le monde musulman et invite le soutien populaire arabe à la cause palestinienne. S’il n’y a pas de changement dans l’approche arrogante et déconnectée des États-Unis, qui gouvernent avec une poigne de fer et un « mon chemin ou l’autoroute » approche, ce seront les États-Unis eux-mêmes qui prendront le pas sur le Moyen-Orient.