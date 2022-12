L’obsession de cette femme pour les crocos battra votre amour pour les chaussures

Nous sommes tous coupables de collectionner des choses que nous aimons. Cependant, une femme des États-Unis est allée plus loin car elle possède une énorme collection de chaussures décontractées qu’elle a commencé à porter en raison d’un problème de santé et maintenant elle “ne peut pas arrêter de les acheter”. Rochelle Burke du Connecticut est obsédée par les crocs, les chaussures décontractées et confortables et a mis deux décennies à constituer une collection de 450 paires.

La fanatique de chaussures a commencé à porter des crocs pendant son adolescence en raison d’une condition médicale qui a fait gonfler ses articulations. Sa fascination pour les chaussures particulières est telle qu’elle possède maintenant suffisamment de paires de couleurs et de styles différents. Elle peut porter une paire différente chaque jour.

Selon le portail d’informations Mirror, Rochelle a affirmé qu’il s’agissait des seules chaussures offrant un “support approprié” et que son premier achat remonte au début des années 2000. Au cours des 22 années suivantes, elle a continué à collectionner et à investir dans d’autres paires de ce type. Elle associe ses chaussures à des chaussettes lumineuses lors des festivals.

Elle a exprimé son amour pour les chaussures et a déclaré: «J’adore porter mes Crocs, vous ne pouvez jamais en avoir trop. Elle a ajouté: “J’ai essayé une paire de Crocs et je suis tombée amoureuse du confort et de la facilité d’entretien et de propreté”. Elle a associé les crocs à sa personnalité et a déclaré : “Quand je porte mes crocs, je me sens heureuse – c’est le reflet de ma personnalité qui est humble, vibrante et pleine de vie.”

Rochelle a mentionné qu’au lieu de vendre une paire, elle choisit de “partager une paire” et de la transmettre à un ami ou à une personne qui partage le même enthousiasme qu’elle pour les chaussures.

Apparemment, l’amour pour les crocs est dans la famille, car la femme de 38 ans a affirmé que ses parents étaient aussi des passionnés de crocs et estime que sa mère en possède environ 300 paires.

Auparavant, en mars, une Canadienne s’était affirmée comme la « Reine des Crocs ». Rayann a collectionné environ 144 paires de ces chaussures polyvalentes et confortables, qu’elle expose sur le mur de sa chambre.

