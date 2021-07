L’obsession d’Anushka Sharma pour la chanson virale « Bachpan Ka Pyar » la tient éveillée la nuit ! | Nouvelles des gens

New Delhi: L’actrice de Bollywood Anushka Sharma est une autre de ces personnes obsédées par la dernière chanson ‘Bachpan Ka Pyar’ chantée par un adorable petit garçon et devinez quoi, elle ne peut pas s’en sortir. Il semble qu’Anushka soit tellement amoureuse de la chanson virale qu’elle joue dans sa tête lorsqu’elle essaie de passer une bonne nuit de sommeil.

Mercredi, l’actrice s’est rendue sur Instagram pour partager un mème hilarant sur la façon dont son cerveau ne peut s’empêcher d’être obsédé par la chanson alors qu’elle essayait de dormir » paisiblement « . Elle a sous-titré le message avec un tas d’emojis rieurs.

Découvrez sa publication Instagram hilarante et pertinente:

La chanson ‘Bachpan Ka Pyar’ est l’une des vidéos les plus en vogue en Inde actuellement. C’est devenu une rage et le petit garçon qui l’a chanté a été propulsé au rang de célébrité du jour au lendemain.

La vidéo de la chanson ‘Bachpan ka Pyar’ a été largement partagée sur les réseaux sociaux où Sahadev est vu chanter de tout son cœur alors que ses parents l’incitent avec les paroles. La chanson a captivé l’imagination de la nation folle de mèmes qui a produit des remixes sur la vidéo originale « Bachpan ka Pyar » et a publié ses propres versions de synchronisation labiale.

Depuis son partage en ligne le 3 juillet, le clip viral a enregistré plus de 9 millions de vues et 4,5 millions de likes sur Instagram. Les gens ont même recherché la chanson originale et se sont retrouvés sur une chanson de 2018 « Bachpan Ka Pyar Jaanu Bhool Mat Jaana ».

Anushka est actuellement au Royaume-Uni avec son mari et joueur de cricket Virat Kohli.