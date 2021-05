L’observatoire tibétain détecte la lumière d’énergie la plus élevée jamais vue dans l’univers

Ce que les scientifiques appellent un «pas de géant», un observatoire astronomique tibétain a détecté des particules lumineuses jusqu’à 1,4 Peta électron volts, soit plus de 1000 billions de fois l’énergie moyenne d’une particule solaire. Ces photons nouvellement détectés, qui sont les particules les plus énergétiques jamais vues dans l’univers, sont 1000 fois plus puissants que ce que les astronomes s’attendaient à trouver. Les particules chargées à haute énergie, également appelées rayons cosmiques, sont des protons et des noyaux atomiques qui ont été accélérés à près de la vitesse de la lumière. Ces rayons émettent à partir d’événements astronomiques violents – tels que des supernovae – des explosions finales d’étoiles mourantes lorsque de nouvelles étoiles sont nées. Cependant, les scientifiques sont souvent incapables de bien comprendre leurs sources, car ces grands événements astronomiques créent de puissants champs électromagnétiques qui courbent le chemin de ces rayons.

Les rayons cosmiques ont été découverts il y a 100 ans et depuis lors, les scientifiques tentent de retracer leurs sources. Lorsqu’ils voyagent, ils émettent également des photons dix fois plus énergétiques qu’eux. Ces photons, également connus sous le nom de rayons gamma, voyagent vers la Terre de manière rectiligne et bloqués par notre atmosphère. Cependant, lorsque ces rayons gamma interagissent avec les molécules d’air, ils créent des pluies de particules secondaires. Le grand observatoire des douches d’air à haute altitude (LHAASO) au Tibet est déployé pour capturer de telles particules contenant des énergies élevées.

En utilisant les données de la première année d’observation de l’observatoire chinois en 2019, les chercheurs ont détecté plus de 530 photons avec des énergies supérieures à 0,1PeV, selon l’étude publiée le 17 mai dans Nature . Ces photons ont été attribués à 12 sources de notre galaxie capables de telles accélérations élevées en PeV.

On soupçonne que la source des particules les plus énergétiques est le Cygnus Cocoon, une pépinière d’étoiles à 4600 années-lumière du soleil. Les sources de ces lumières à haute énergie sont appelées PeVatrons car elles émettent des particules avec des énergies en PeV. « Les PeVatrons sont pratiquement partout dans notre galaxie », a déclaré Zhen Cao, l’un des astrophysiciens qui ont mené l’étude, dans un communiqué au Magazine scientifique.

Selon Cao, les modèles ont prédit que les champs magnétiques dans la nébuleuse du crabe, une explosion de supernova à haute énergie dans la Voie lactée et une autre source suspectée des photons détectés, pourraient exciter les particules à des énergies aussi élevées que 0,1 PeV. Cependant, pour toucher la marque 1 PeV, tous les paramètres doivent être poussés à l’extrême.

