L’observatoire Hanle du Ladakh salué comme l’un des sites astronomiques les plus prometteurs au monde

Des nuits claires, une pollution lumineuse minimale, une concentration d’aérosols de fond, des conditions atmosphériques extrêmement sèches et aucune interruption par la mousson sont parmi les avantages qui font de l’observatoire astronomique indien de Hanle à Leh l’un des sites d’observation les plus prometteurs au monde, selon une étude récemment menée étudier. L’étude a été publiée dans les avis mensuels de la Royal Astronomical Society.

L’Inde devient de plus en plus un lieu idéal pour la recherche cosmique. Des chercheurs indiens et leurs collaborateurs ont effectué une analyse approfondie du pourcentage de couverture nuageuse nocturne sur huit observatoires de haute altitude, dont trois étaient situés en Inde. Ils ont examiné les données de l’Observatoire astronomique indien (IAO) à Hanle et Merak (Ladakh), ainsi que Devasthal (Nainital) en Inde, l’Observatoire Ali dans la région autonome du Tibet en Chine, le Grand télescope sud-africain en Afrique du Sud, l’Université de l’observatoire d’Atacama de Tokyo et de Paranal au Chili, et de l’observatoire astronomique national au Mexique.

Ils ont utilisé des données de réanalyse d’assimilation et d’observation couvrant 41 ans, ainsi que des données satellitaires couvrant 21 ans, selon le communiqué du ministère de la Science et de la Technologie jeudi.

Au quotidien, l’étude a classé la qualité des nuits visibles pour diverses applications astronomiques comme la photométrie et la spectroscopie. Les chercheurs ont découvert que l’emplacement de Hanle est aussi sec que le désert d’Atacama au Chili et considérablement plus sec que Devasthal, qu’il compte environ 270 nuits claires par an et qu’il est également l’un des endroits en développement pour l’astronomie optique infrarouge et sub-mm.

« Cela est dû au fait que la vapeur d’eau absorbe les impulsions électromagnétiques et diminue leur intensité », selon le communiqué.

Les chercheurs ont découvert que Paranal, un désert de haute altitude au Chili, était le meilleur endroit pour un ciel clair, avec environ 87% de nuits claires chaque année. En termes de ciel nocturne dégagé, les observatoires IAO-Hanle et Ali, distants d’environ 80 kilomètres, sont comparables. Devasthal a des soirées un peu plus claires que les autres endroits du sous-continent, mais il est touché par les moussons pendant environ trois mois de l’année.

À diverses résolutions temporelles utilisant les données de l’ère satellitaire et de réanalyse, la fraction de couverture nuageuse pour Hanle, Merak et Devasthal en Inde et Ali au Tibet était de 66 à 75 %, 51 à 68 %, 61 à 78 % et 61 à 75 %. , respectivement.

Shantikumar Singh Ningombam de l’Institut indien d’astrophysique (IIA) a dirigé l’enquête, qui a découvert que les observations nocturnes à IAO-Hanle à partir du télescope himalayen Chandra (HCT) restent possibles dans le temps sans influence des orages.

Les astronomes sont continuellement à la recherche d’endroits appropriés à travers le monde pour ériger leur prochain grand télescope, sur la base de données climatiques locales accumulées au cours de nombreuses années. De telles analyses sont essentielles pour planifier les futurs observatoires et prévoir leur évolution dans le temps.

