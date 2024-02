l’observatoire des géants créatifs présente les installations audiovisuelles de Max Cooper

Basé à Brighton Le nouveau projet de Creative Giants, The Observatory

L’Observatoire est un nouveau art numérique maison et studio de Creative Giants, présentant fièrement Max Cooper, Thomas Vanz, The McGloughlin Brothers, Quayola, Uisato et Yoshi Sodeoka dans une collection d’œuvres qui cherche à remettre en question notre paysage culturel et à explorer des sentiments de bien-être plus positif. S’enraciner dans l’emblématique Londres emplacement de Granary Square, King’s Cross, dans le cadre de la campagne « Mind Your Brain » du quartier, l’Observatoire, en partenariat avec la Chambre de Culture et en soutien à CALM (Campagne contre la vie misérable), fera ses débuts au public avec un trois série d’un mois d’œuvres organisées du 7 février au 1er mai 2024. L’Observatoire est une invitation au public au repos et à l’espace de vagabondage de son esprit. Un espace éphémère dichroïque qui brise l’art des limites du traditionnel Galerie espaces, il est destiné à être un refuge au milieu du chaos urbain et à apporter à tous des expériences transformatrices.

14 pièces de l’artiste audiovisuel londonien Max Cooper et d’autres collaborateurs seront présentées à l’Observatoire pendant son cycle de trois mois à King’s Cross. Max Cooper explore l’intersection de la musique, de la science et de l’art, s’étant taillé un espace unique en tant qu’artiste titulaire d’un doctorat en sciences et jouissant d’une réputation internationale en tant que musicien électronique de premier plan. Son travail a été choisi pour figurer dans The Observatory car il véhicule une résonance émotionnelle et une immersion sensorielle, se concentrant souvent sur la place de l’humanité dans le monde. Cooper fusionne la musique électronique et les arts visuels avec la recherche scientifique à travers installationdes performances en direct, des expériences audiovisuelles immersives, une gamme de médias numériques et des vidéoclips.

Le pop-up de l’Observatoire à King’s Cross | toutes les images sont une gracieuseté de Creative Giants

une série d’œuvres audiovisuelles organisées provoque des émotions

« L’Observatoire n’est pas une installation de spectacle ni simplement une autre expérience numérique immersive ; il a été créé pour provoquer la réflexion, susciter des émotions et favoriser un sentiment de connexion avec soi-même et avec le monde qui nous entoure. La maison d’art numérique sert de canal aux artistes qui explorent nos valeurs communes, testent des médias interactifs avec des niveaux d’engagement plus profonds ou suscitent simplement un nouveau dialogue.« Dans cette optique, nous n’avons pas de lieu fixe, préférant la fluidité et le dynamisme des installations éphémères, des espaces occupés ou des rassemblements de masse – tout simplement partout où nous assistons à un échange d’idées intéressant. Nous sommes ravis de tester la première itération sur le très animé Granary Square de Kings Cross, une juxtaposition parfaite entre une vie urbaine trépidante et une opportunité de ralentir et de réfléchir. partage Ben Kearns, directeur du design chez Géants créatifs.

A travers trois chapitres, 14 pièces de Max Cooper sera présenté pendant le séjour de l’Observatoire à Kings Cross : Chapitre 1 : Max Cooper x Thomas Vanz Février 2024, 09h00-17h00, du lundi au vendredi Chapitre 2 : Max Cooper x The McGloughlin Brothers Mars 2024, 09h00- 17h00, du lundi au vendredi Chapitre 3 : Max Cooper présente « Seme » Avril 2024, de 9h00 à 17h00, du lundi au vendredi.



L’Observatoire, King’s Cross par Creative Giants



Max Cooper devant l’Observatoire



L’Observatoire de Granary Square, King’s Cross



Max Cooper devant l’Observatoire



Max Cooper devant l’installation audiovisuelle



Max Cooper devant l’installation audiovisuelle



Max Cooper devant l’installation audiovisuelle



à l’intérieur de l’Observatoire, présentant des œuvres de Max Cooper



L’installation audiovisuelle de Max Cooper