L’Observatoire d’Arecibo se prépare à la vie après l’astronomie

Dans décembre 2020, le radiotélescope de l’Observatoire d’Arecibo a été détruit lorsqu’une panne catastrophique de câble a provoqué l’effondrement de sa plate-forme de 900 tonnes sur l’antenne emblématique située en dessous. Aujourd’hui, la National Science Foundation a nommé les responsables de l’avenir du site en tant que centre éducatif, marquant la fin probable des efforts de recherche astronomique d’Arecibo.

Des plans originaux visant à transformer le site détruit du radiotélescope en centre éducatif ont été élaborés. public en octobre 2022, lorsque la NSF a commencé à rechercher des propositions pour gérer le nouveau projet. A l’époque, l’ouverture prévue d’un tel centre éducatif était prévue pour 2023.

Maintenant, la NSF a annoncé que Le Cold Spring Harbor Laboratory de New York, l’Université du Maryland dans le comté de Baltimore, l’Université du Sacré-Cœur de San Juan, et l’Université de Porto Rico à Río Piedras géreront la transition d’Arecibo, et le nouveau centre devrait ouvrir ses portes début 2024.

Il était déjà prévu de démolir la parabole d’Arecibo lorsque la structure s’est effondrée ; en novembre 2020, Les responsables de la NSF ont annoncé que la rupture de deux câbles de support avait déstabilisé le télescope de manière irréparable. Mais la démolition n’est pas intervenue à temps et moins de deux semaines plus tard, les caméras du site d’Arecibo ont filmé le douloureux 10 secondes (complet avec audio) de ruptures de câbles et d’effondrement de la plate-forme qui ont marqué la disparition du radiotélescope.

Effondrement du télescope d’Arecibo

Comme le publication Science rapportée en octobre 2022, les plans pour le successeur d’Arecibo ont été affinés alors que la NSF cherchait à réduire les dépenses liées à l’observatoire, qui coûtaient à la fondation 7,5 millions de dollars par an. L’investissement de la NSF dans le centre éducatif s’élèvera à 5,5 millions de dollars, répartis sur cinq ans, Nature signalée.

Les objectifs déclarés du centre sont de promouvoir l’éducation STEM, d’élargir la participation aux STEM et de construire de nouveaux partenariats tout en s’appuyant sur ceux existants. Sean Jones, directeur adjoint de la direction des sciences mathématiques et physiques à la NSF, a déclaré à AP en octobre 2022 que les États-Unis disposent d’autres installations radar capables de faire ce qu’Arecibo a fait pendant ses 57 ans de mandat, et que l’observatoire vétéran n’a donc pas besoin d’être reconstruit.

Arecibo faisait partie intégrante de la radioastronomie pour ses près de 60 ans d’activité ; son héritage persiste, car ses données sont toujours utilisées dans de nouvelles observations, comme celles de l’Observatoire nord-américain des nanohertz pour les ondes gravitationnelles (NANOGrav). Ensemble de données de 12,5 ans. Cet ensemble de données a préparé le terrain pour que les consortiums International Pulsar Timing Array annoncent indépendamment les premiers signaux indiquant un fond d’ondes gravitationnelles plus tôt cette année.

Il n’est actuellement pas prévu d’utiliser les instruments du site de l’Observatoire d’Arecibo à des fins de recherche. NSF a déclaré à Nature, mais il examinerait les propositions d’utilisation des équipements existants ou nouveaux sur le site. Pour l’instant, cependant, attendez-vous à un centre éducatif – moins que ce que de nombreux astronomes espéraient, mais plus que le triste état dans lequel se trouve actuellement le site.

