L’observatoire Chandra X-Ray de la NASA prend une photo du centre de la Voie lactée

La NASA a publié une image du centre de la Voie lactée le 27 mai, à une échelle jamais vue auparavant. La nouvelle image est construite à une échelle qui s’étend bien au-dessus et au-dessous du plan galactique – un espace en forme de disque où résident la plupart des étoiles de la galaxie. L’image capture, dans sa hauteur, une distance d’environ 2000 années-lumière, soit des milliards de fois par rapport à la distance entre le soleil et la Terre. La largeur du image montre 1000 années-lumière de la distance à travers le centre galactique. L’astronome de la NASA Daniel Wang a utilisé une quantité géante de rayons X et de données radio pour construire le panorama composite du centre de la Voie lactée. L’image sans précédent a été construite sur les données de l’observatoire à rayons X Chandra de la NASA, qui orbite autour de la Terre dans l’espace, et du radiotélescope MeerKAT qui est déployé en Afrique du Sud.

Sur l’image, nous pouvons voir des amas d’étoiles, des explosions de supernova, des nuages ​​de gaz et la vue ultime de la fonte et de l’éclatement de la matière tournant autour du trou noir supermassif central de notre galaxie Sagittarius A*. La couche orange et bleue de l’image composite a été rendue à l’aide des données de rayons X de l’observatoire Chandra, tandis que les données radio du radiotélescope MeerKAT ont été utilisées pour rendre la couche lilas et grise. La nouvelle image renseigne également les scientifiques sur la météo de l’espace galactique qui est entraînée par les phénomènes volatils visibles sur l’image.

L’image sans précédent a été obtenue à l’aide de plus de 1 500 heures de données d’observation prises de 1999 à 2019. La plupart des données provenaient de l’observatoire à rayons X Chandra qui tourne autour de la Terre sur une orbite allant de 16 000 kilomètres à 133 000 de la planète. . Le télescope volant est hébergé par le Smithsonian’s Astrophysical Observatory à Cambridge, aux États-Unis. le résultats ont été publiés dans le numéro de juin des avis mensuels de la Royal Astronomical Society.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici