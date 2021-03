Dans sa déclaration, la NASA a expliqué que le jet est l’un des deux quasars les plus puissants détectés dans les ondes radio au cours du premier milliard d’années après le Big Bang et qu’il est environ un milliard de fois plus gros que le Soleil. Les rayons X détectés à partir du jet par l’Observatoire Chandra ont été émis lorsque l’Univers n’avait que 0,98 milliard d’années, moins de 1/10 de l’âge actuel de l’Univers. Les scientifiques pensent que ce résultat pourrait aider à expliquer comment les plus grands trous noirs se sont formés très tôt dans l’histoire de l’Univers.

Des scientifiques de la National Aeronautics and Space Administration (NASA) ont découvert l’un des trous noirs supermassifs les plus anciens et les plus éloignés avec un jet.

