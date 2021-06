L’observation d’un léopard dans la zone densément peuplée de Srinagar déclenche la panique

La panique s’est emparée de la zone densément peuplée de Natipora à Srinagar dimanche après l’observation d’un léopard. Il y a deux semaines, une fille mineure a été mutilée par un léopard dans la région de Humhama, après quoi l’animal a été déclaré mangeur d’hommes et des chasseurs professionnels ont été employés pour l’éliminer. Une équipe du département de la faune a été dépêchée dans la région de Natipora plus tôt dans la journée pour localiser l’animal et l’attraper avant qu’il ne fasse des victimes.

« L’animal a été repéré vers 22 heures hier et nous avons immédiatement informé le commissariat local », a déclaré un habitant du quartier.

Il a été conseillé aux gens de ne pas déménager inutilement jusqu’à ce que l’animal soit capturé et restauré dans son habitat naturel.

Les habitants font des annonces sur la présence du léopard à travers les haut-parleurs de la mosquée.

Le gardien de la faune du Cachemire, Rashid Naqash, a déclaré à l’IANS : « Nos équipes sont sur le terrain dans la région. Nous essayons d’établir la présence de l’animal dans la zone par des preuves directes ou indirectes.

« Jusqu’à présent, nous n’avons pas été en mesure d’établir la présence de l’animal dans la zone. »

Le gardien de la faune, cependant, a déclaré que « puisque des zones comme Natipora, Humhama, Chanapora, Sant Nagar sont situées à moins de 10 km de l’aéroport international de Srinagar, qui est situé sur une Karewa avec de nombreuses ceintures végétales entre les deux, il reste toujours un possibilité que les léopards s’égarent dans ces zones ».

