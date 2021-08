L’observation de ficelles ou de requins terrifiants sur une plage britannique fait peur aux vacanciers

LE sentiment de terreur était palpable sur les plages du Dorset hier après que des requins géants eurent été aperçus en train de croiser le littoral.

Mais le brave Sunman Nick Pisa a enfilé sa combinaison de plongée, a pris une profonde inspiration et a pataugé dans les vagues pour prouver qu’il était sûr de retourner dans l’eau.

Sunman Nick Pisa a enfilé sa combinaison, a inspiré profondément et a pataugé dans les vagues pour prouver qu’il était sûr de retourner dans l’eau après une série d’observations de requins au large de la plage de Boscombe Crédit : Graham Hunt/BNPS

La plage évacuée dans des scènes tout droit sorties du film Jaws de 1975 mercredi après une observation proche de nageurs Crédit : Graham Hunt/BNPS

Comme indiqué dans le Sun d’hier, la plage de Boscombe a été évacuée mercredi dans des scènes du film Jaws de 1975 après une observation près de nageurs.

Et un père a affirmé que son fils avait eu de la chance d’être en vie après ce qu’il croyait être un requin frôlé sa jambe lors d’une rencontre terrifiante dans la mer à Bournemouth mardi.

Alan Hayward, 48 ans, regardait ses enfants, Henry, 11 ans, et Mollie, huit ans, jouer dans l’eau quand ils ont commencé à courir vers lui en criant : « Cours pour ta vie ».

Henry a dit qu’il avait senti quelque chose de gros le frôler pendant qu’ils jouaient dans l’eau – et Alan pense qu’une photo de famille qu’il a prise montre une aileron tranchant dans les vagues. La famille d’Oakton, dans le Kent, s’était rendue à Boscombe pour une excursion d’une journée dans le cadre d’une semaine.

« Courir pour nos vies »

Alan a déclaré au Sun: «Nous avons décidé d’emmener les enfants à la plage pour la journée et ce n’est que plus tard que nous avons vu en ligne que la plage était fermée. Et puis nous avons regardé nos photos et avons vu la nageoire traverser l’eau.

«Henry était dans l’eau et il est sorti en courant avec sa sœur, et elle criait:« Courons pour nos vies », et il a dit que quelque chose l’avait frôlé.

«Nous nous sommes moqués de lui en pensant que c’était un peu d’algue. Ce n’est que lorsque nous sommes rentrés à la maison que nous avons regardé nos photos et que nous avons vu un requin, ou ce qui ressemble à un requin en arrière-plan.

« J’ai juste pensé : « Qu’est-ce que c’est ? » et puis quand nous avons zoomé et nous avons pu voir la nageoire dorsale. Il a eu beaucoup de chance pour être honnête. Je pense qu’il a de la chance d’être en vie.

Un pêcheur en mer expérimenté a également décrit comment il avait perdu sa canne à cause d’un requin présumé quelques minutes avant la terreur sur la plage de mercredi.

Darren Tapper, 54 ans, a déclaré que le monstre avait retiré la tige de ses mains et l’avait presque entraîné avec.

Il a déclaré: «Je tirais un leurre sur le rivage et quelque chose l’a attrapé. J’ai failli me retourner dans mon kayak. Je me suis retourné et j’ai vu une grande ombre.

« Je n’ai jamais entendu parler d’un requin dans ces eaux, donc c’était la dernière chose à laquelle je pensais. C’est un peu excitant de penser que j’ai échappé à ses griffes.

Pendant ce temps, le skipper du bateau de pêche Tom Walker, 30 ans, a révélé qu’il avait attrapé un requin-taupe commun et un requin renard à seulement dix milles le long de la côte à Christchurch.

Il a déclaré au Sun: «Mon intuition est que le requin repéré à Boscombe était probablement l’un des deux que j’ai attrapé mardi au large de la côte.

«Nous les avons laissés partir et ils sont partis à la nage, mais les gens doivent savoir qu’ils sont très gros et puissants.

« Ces requins se rapprochent du rivage à la recherche de nourriture, car leur principale source de nourriture, le maquereau, se fait de plus en plus rare. Ils pourraient vous faire des dégâts assez sérieux.

L’homme du soleil Nick franchit le pas malgré les observations de requins au large de la plage du Dorset Crédit : Graham Hunt/BNPS

Un père a affirmé que son fils avait eu de la chance d’être en vie après ce qu’il croyait être un requin frôlé sa jambe lors d’une rencontre terrifiante dans la mer à proximité mardi Crédit : Corin Messer