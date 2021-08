L’observation de ‘Bigfoot’ révélée sur des photos choquantes montrant une créature ressemblant à un singe traversant une rivière dans le White Water Canyon de l’Iowa

Un HOMME de l’Iowa a pris des photos qu’il pense être de Bigfoot.

L’individu qui a pris les photos, Jeremy, a obtenu les clichés d’une étrange créature marchant à Bernard, Iowa à White Water Canyon, et ils étaient retweeté par un podcasteur qui les a partagés sur Twitter le 25 juillet pour que les gens jugent s’il pourrait s’agir ou non d’une observation de Bigfoot.

Un homme a partagé les photos et a affirmé qu’il les avait prises près de White Water Canyon dans l’Iowa. Crédit : Twitter / Jérémie Byron

Les photos ont été partagées par le podcasteur Cryptozoology Jeremiah Byron, qui a demandé aux gens de commenter l’observation possible dans l’Iowa. Crédit : Twitter / Jérémie Byron

« Ces photos d’observation de Bigfoot ont été rapportées tout récemment ce mois-ci par Jake Truemper, animateur de radio », lit-on dans le tweet du podcasteur Cryptozoology et animateur de la Bigfoot Society, Jeremiah Byron.

« Le lieu d’observation était White Water Canyon à Bernard, Iowa. Sonnez dans les commentaires!”

Jeremy a déclaré à K92.3FM qu’il n’avait pas donné son nom de famille parce qu’il pensait que les gens ne le croiraient pas et ce qu’il pensait avoir vu.

« Je faisais une promenade matinale à White Water Canyon avec ma sœur, qui habite à Dubuque », a-t-il déclaré à la radio.

« J’ai souligné la silhouette et ma sœur a ri en disant que c’était une personne. Nous l’avons appelé mais n’avons obtenu aucune réponse.

« Vous n’avez pas à me croire », a-t-il ajouté. « Je ne voudrais pas me croire, mais maintenant que j’ai vu ce que c’était de première main … je pense que je peux être un croyant Bigfoot maintenant. »

L’incident de l’Iowa n’est que le dernier d’une série d’observations possibles de « Bigfoot » aux États-Unis.

Une vidéo capturée début juillet et envoyée à la Rocky Mountain Sasquatch Organization par une personne identifiée comme « Eddie V ». a prétendu montrer Bigfoot traversant une rivière Michigan avec un bébé dans ses bras.

« Certains disent que c’est Bigfoot portant un bébé Bigfoot. D’autres disent que c’est Bigfoot portant un cerf. » dit Eddie.

Tout le monde n’était pas convaincu. Certains téléspectateurs de la vidéo partagée sur YouTube pensaient que le personnage n’était qu' »un gars en cuissardes » traversant l’eau.

Mais il y avait des croyants dans les réponses. « Qu’est-ce que cela pourrait être d’autre ? », a écrit une personne.

De plus, deux randonneurs en février 2020 ont affirmé avoir trouvé « l’Ohio Grassman/Bigfoot/Sasquatch » et partagé un clip sur YouTube à l’époque.

Ils ont affirmé avoir initialement trouvé « beaucoup de poils et d’os provenant probablement de cerfs, plusieurs d’entre eux – on dirait qu’ils sont plutôt bien déchirés » parmi les feuilles avant d’entendre des bruits étranges dans les bois du parc d’État de Salt Fork dans l’Ohio.

« Les sons que vous allez entendre ensuite sont absolument glaçants », ont-ils ajouté, car une sorte de hurlement pouvait être entendu au loin.

Après avoir recherché la source du bruit avec un drone, ils ont pris la vidéo qui, selon eux, montrait une silhouette qui n’était « pas une personne, vous pouvez voir tous les cheveux ».

« Ses cheveux sont gris et noirs », ont-ils déclaré.

Selon le comté de Cambridge Guernsey, le parc d’État a longtemps été le site d’observations présumées de Bigfoot – si nombreuses qu’il existe même un sentier appelé Bigfoot Ridge.

On ne sait pas si « Bigfoot » a été vu à White Water Canyon ou dans les environs aussi souvent qu’en Ohio.

« Je pense que je suis peut-être un croyant du Bigfoot maintenant », a déclaré Jeremy, l’homme qui a capturé des clichés de la mystérieuse créature. Crédit : Twitter / Jérémie Byron

L’observation de l’Iowa n’est que la dernière d’une série de captures de photos « Bigfoot », comme celle-ci en Ohio. Crédit : YouTube

Une vidéo de juillet 2021 a également convaincu les gens que « Bigfoot » avait été vu traverser une rivière Michigan avec un bébé. Crédit : Youtube/Rocky Mountain Sasquatch Organization