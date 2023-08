Lobos 1707 a célébré le Carnaval des Caraïbes de Toronto avec style avec LeBron James, Rich Paul, DaBaby, Fred VanVleet, Tristan Thompson, et plus encore.

Le Caribbean Carinal de Toronto est toujours un bon moment qui devient viral sur les réseaux sociaux et fait que tout le monde souhaite y être allé. Cette année a marqué le 56e anniversaire et des milliers de personnes ont afflué à Toronto pour célébrer et profiter de la ville. La grande parade du carnaval a pris le contrôle de l’ouest de la ville et a fait ressortir les meilleurs designs de tenues, courbes et mouvements de danse. De plus, les marques affluent vers la ville pour participer également à l’action. LeBron James a soutenu Lobos 1707 arrêté à Toronto et a mis le feu à la ville.

Ce week-end, Lobos 1707 a apporté sa table et sa tequila à Toronto avec James LebronBébé, Fred Van Vleet, Tristan Thompson, Mav Carter, Rich Paul, et plus encore. La présence de LeBron à Toronto a fait vibrer la ville avant le week-end. Alors que Bron savourait un repas une fois qu’il avait atterri, toute la ville s’est présentée pour le regarder simplement manger. Plus tard, il serait rejoint par Drake, Vanfleet et Mav Carter alors que la foule au restaurant ONE augmentait.

Plus tard, les capitaines de Lobos 1707, LeBron James et Diego Osorio, ont organisé une fête à Lavelle Toronto. De plus, DaBaby s’est arrêté et a secoué la foule lors de la soirée Cabana Poolbar pour Lobos. En ce qui concerne la croissance des marques d’alcool, personne ne touche à Lobos 1707 en ce moment. La marque embrasse toutes les cultures et tous les horizons et vit vraiment l’énoncé de mission de la plus grande table.