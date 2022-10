Loblaw s’associe à l’entreprise autonome Gatik pour une première canadienne : des camions d’épicerie sans conducteur

Loblaws s’associe à une entreprise américaine de véhicules autonomes dans ce que l’on croit être une première canadienne : la livraison de commandes d’épicerie entre diverses installations de Loblaws via des camions autonomes.

Il n’y a pas d’humain assis dans le siège du conducteur d’une demi-douzaine de camions ornés de la marque PC Express, qui sillonnent actuellement diverses routes ontariennes.

Il s’agit de la dernière étape d’un programme pilote lancé en 2020 dans lequel des camions exploités par Gatik, basé à Palo Alto, en Californie, ont transporté divers articles entre les centres de distribution de Loblaws et une demi-douzaine de points de vente dans la région du Grand Toronto.

Bien que les camions conduisent eux-mêmes, au début, un conducteur de sécurité était assis derrière le volant. Plus de 150 000 trajets de ce type ont été effectués discrètement pendant la pandémie, et après les avoir tous effectués sans un seul incident de sécurité, les deux parties ont décidé de passer à l’étape suivante : ils ont demandé et obtenu la permission de la province de se déplacer sans conducteur, bien qu’ils prévoient de demandez au conducteur de sécurité de s’asseoir sur le siège passager pour l’instant.

Si tout se passe bien, le conducteur de sécurité peut un jour être entièrement retiré du véhicule. Bien que les camions n’apparaissent pas de sitôt aux portes des clients, les conducteurs verront probablement les camions blancs avec une bande violette et les mots “Épicerie à emporter”.

REGARDER | Voir les camions en action : Les camions d’épicerie sans conducteur sont là Découvrez ce look de l’intérieur du premier véhicule commercial sans conducteur approuvé pour une utilisation sur les routes canadiennes, dans le cadre d’un programme pilote de Loblaws et de la société de véhicules autonomes Gatik.

Gatik et d’autres ont conclu des partenariats similaires avec diverses entreprises au Texas, en Arkansas et en Louisiane, mais le plan est considéré comme une première canadienne.

“Gatik est la première entreprise de camionnage autonome opérant sur plusieurs sites à titre commercial avec plusieurs clients, de manière entièrement sans conducteur”, a déclaré le PDG Gautam Narang à CBC News dans une interview.

CBC News a contacté les agences de transport de chaque province et territoire, et aucune n’a confirmé qu’elle avait donné son approbation pour un programme similaire ailleurs au pays.

Les camions sont équipés d’une technologie de climatisation qui leur permet de manipuler des articles à température ambiante, ainsi que des choses qui doivent être réfrigérées et congelées.

‘Middle mile’ de la chaîne d’approvisionnement

Bien que Loblaws soit satisfait de la façon dont le programme s’est déroulé, les clients ne devraient pas s’attendre à ce que les camions s’arrêtent de sitôt à leur porte d’entrée.

“Nous avons vraiment décidé de nous concentrer, en particulier en mode autonome, sur le kilomètre intermédiaire”, a déclaré David Markwell, directeur de la technologie de Loblaws. “C’est un peu plus gérable parce que vous suivez un itinéraire fixe entre les emplacements.”

C’est à dessein, car c’est la partie de la chaîne d’approvisionnement qui, selon Narang, présente le plus grand écart.

Il y a eu beaucoup d’engouement pour les camions autonomes pour les longs trajets sur les autoroutes, car ils ont tendance à avoir des schémas de circulation plus prévisibles. Et la technologie des drones a eu tendance à se concentrer sur ce que l’on appelle le “dernier kilomètre”, ou la livraison de petits colis des hubs aux portes des clients. Mais Gatik cible le milieu de cette chaîne d’approvisionnement en suivant des itinéraires fixes, répétitifs et prévisibles, où le caoutchouc à conduite autonome n’a, pour la plupart, pas encore pris la route.

“Nous avons le luxe de choisir les meilleurs itinéraires possibles, les itinéraires les plus sûrs possibles”, a déclaré Narang. “Ce que je veux dire par là, c’est que notre camion peut faire trois virages à droite au lieu d’un virage à gauche non protégé. C’est l’une des situations les plus délicates que le [autonomous vehicle] l’industrie essaie de résoudre.”