Loblaw met fin au gel des prix sans nom

Loblaw ne prolongera pas son gel des prix sur les produits de marque No Name, mais s’engage à maintenir le prix des produits à étiquette jaune à plat “dans la mesure du possible”.

“Le gel des prix de plus de trois mois prend fin le 31 janvier – mais nous n’avons pas fini”, a déclaré lundi un porte-parole de Loblaw dans un courriel à CTV News. “Pour l’avenir, nous continuerons à maintenir ces prix inchangés dans la mesure du possible, et le passage à No Name permettra encore d’économiser des milliers de familles moyennes cette année.”

Loblaw a annoncé à la mi-octobre qu’il gèlerait les prix de 1 500 produits vendus sous sa marque maison No Name. À l’époque, le président et président de Loblaw, Galen G. Weston, avait déclaré que le prix d’un panier moyen d’épicerie avait augmenté d’environ 10 %, ce qui, selon lui, échappait beaucoup au contrôle de Loblaw.

Le détaillant canadien a noté lundi que l’inflation des aliments a continué d’augmenter, ce qui coûte plus cher à l’entreprise pour stocker les étagères.

Le taux d’inflation du pays a de nouveau ralenti en décembre 2022 pour atteindre 6,3 %. Cependant, Statistique Canada a déclaré que les prix des épiceries avaient augmenté de 11% pour le mois par rapport à l’année précédente. Il s’agit d’une baisse d’un tic par rapport aux 11,4 % de novembre.

Les chaînes d’épiceries canadiennes ont été critiquées pour avoir réalisé des bénéfices stables dans un contexte d’inflation élevée. Les bénéfices du troisième trimestre de Loblaw Companies Ltd ont augmenté de près de 30 % par rapport à il y a un an. Le géant québécois de l’épicerie Metro Inc. a déclaré un bénéfice d’environ 11 % au premier trimestre.

