L’objet surprenant qui pourrait aider à lutter contre la pénurie mondiale d’eau – Dal News

Un appareil est né

Le Dr Dasog était l’un des principaux auteurs de l’article de la revue iScience avec le Dr Matthew Margeson, chercheur postdoctoral (PhD’24) et Mark Atwood, ancien membre du laboratoire de premier cycle (BSc’23).

En tant qu’étudiant au doctorat, le Dr Margeson a conceptualisé et développé le prototype du distillateur flottant dans le but de surmonter les défis rencontrés par les conceptions précédentes, tels que la minimisation des pertes thermiques, la prévention de l’accumulation de sel et la résistance au vent, aux vagues et aux conditions météorologiques changeantes.

Après avoir placé l’appareil dans l’eau, les résultats sont visibles presque instantanément. Un système de mèche amène l’eau de mer jusqu’à la surface en mousse de l’appareil, où elle est évaporée par des matériaux plasmoniques chauffés par le soleil. Avec le sel laissé derrière, l’eau se recondense sur le dôme en plastique transparent au-dessus de l’appareil et est canalisée sur les côtés où elle est collectée dans un sac scellé.

Des tests en conditions réelles dans le port d’Halifax ont abouti à des rendements d’eau quotidiens allant jusqu’à 3,67 litres, une quantité record pour un distillateur solaire flottant passif. L’alambic peut simultanément dessaler, désinfecter et décontaminer l’eau à un coût inférieur à un centime par litre, ce qui le rend incroyablement rentable.

« Maximiser l’utilisation de la lumière du soleil signifie que notre alambic solaire plasmonique peut générer de grandes quantités d’eau tout en conservant une conception simple », explique le Dr Margeson. « C’est passionnant de démontrer l’efficacité de l’alambic à l’échelle réelle et de prouver que ce type d’appareil a le potentiel d’apporter de l’eau douce dans des endroits qui en ont désespérément besoin. »

Le dispositif peut également être modifié pour générer une petite quantité de thermoélectricité, ce que les Drs. Dasog et Margeson envisagent de suffire à faire fonctionner des capteurs de qualité de l’eau embarqués.

Transformer les déchets en trésor

Les matériaux plasmoniques les plus couramment utilisés sont les métaux précieux comme l’or et l’argent, qui sont performants mais coûteux. Pour que l’énergie solaire soit encore largement utilisée dans les pays en développement, elle devrait être fabriquée avec des matériaux abondants sur terre qui ne compromettraient pas ses performances.

« Nous ne devrions pas fabriquer un appareil coûteux ou très compliqué », déclare le Dr Dasog. « Il doit être facile à fabriquer, durer longtemps et être facile à démonter et à déplacer. »

Un processus connu sous le nom de pyrolyse, qui consiste à chauffer des déchets de carbone à haute température sans oxygène, produit du charbon pyrolytique qui peut être incorporé dans des carbures de titane plasmoniques, remplaçant ainsi efficacement les métaux précieux coûteux. Dans l’unité de dessalement flottante, une fine couche de papier de ce matériau repose sur la surface en mousse de l’appareil, le gardant à l’écart de l’eau froide de l’océan et aidant à maximiser la localisation de la chaleur.

Différents types de déchets de carbone ont été collectés et testés, notamment le marc de café, les coquilles de homard et les résidus de bois de bouleau, le caoutchouc des pneus s’étant révélé le plus performant, comme détaillé dans un autre document de recherche récent.

Étant donné que les pneus ne sont pas biodégradables, qu’ils mettent des centaines d’années à se décomposer dans les décharges et qu’ils sont abondants dans le monde entier, ils représentent une opportunité unique de recyclage.

« Cette recherche s’inscrit parfaitement dans le thème de Mois de l’économie circulaire en transformant les pneus usagés en un élément crucial d’un dispositif de dessalement de l’eau », ajoute le Dr Dasog.

Combattre la pénurie d’eau

L’été prochain, les chercheurs prévoient d’effectuer d’autres tests en Asie du Sud, dans l’espoir qu’à terme, l’appareil puisse être rendu disponible dans le monde entier.

Le Dr Dasog, qui a été nominé plus tôt cette année pour le Prix ​​du leader émergent au Sommet de l’Eau Canada, affirme que que ce soit à cause de la guerre ou du changement climatique, les communautés forcées de se déplacer d’un endroit à l’autre luttent pour accéder aux ressources, donc un appareil portable capable de générer de l’eau potable à partir de l’océan pourrait constituer une bouée de sauvetage.

« L’eau est une nécessité fondamentale pour la survie, c’est pourquoi nous espérons pouvoir aider des communautés comme celles-ci. »