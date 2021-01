Selon un professeur de l’Université Harvard, un objet interstellaire qui est entré dans le système solaire en 2017 est une indication de la vie extraterrestre.

Le professeur Avi Loeb, dans son prochain livre, Extraterrestrial: The First Sign of Intelligent Life Beyond Earth, dit que l’objet spatial nommé 1I / 2017 U1 « Oumuamua » par la NASA (National Aeronautics and Space Administration) qui était entré dans le système solaire était en fait une jonque spatiale. envoyé par des extraterrestres.

Rapports Business Insider que le texte de présentation de la jaquette présente le PDG et co-fondateur de 23andMe Anne Wojcicki, qui a écrit que le nouveau livre de Loeb vous convainc que la curiosité scientifique est la clé de notre succès futur. Elle a en outre écrit que c’était un cas passionnant et décent que les humains auraient pu voir un signe de vie intelligente près de la Terre et que nous devrions chercher plus loin.

Oumuamua a été le premier objet interstellaire connu qui est entré dans le système solaire qui a été découvert le 19 octobre 2017 par le télescope Pan-STARRS1 de l’Université d’Hawaï, financé par le programme d’observation d’objets géocroiseurs (NEOO) de la NASA. Le programme trouve et suit les astéroïdes et les comètes dans le voisinage de la Terre.

Oumuamua a été à l’origine classé comme une comète, cependant, les observations n’ont révélé aucun signe d’activité cométaire après qu’il ait survolé le Soleil le 9 septembre 2017 à une vitesse fulgurante de 196000 miles par heure (87,3 kilomètres par seconde), a déclaré la NASA. L’agence spatiale américaine a ensuite brièvement classé l’Oumuamua comme un astéroïde jusqu’à ce que de nouvelles mesures aient révélé qu’il accélérait légèrement, signe qu’il se comportait plus comme une comète.

Décrivant l’objet, la NASA a déclaré que sa forme allongée est assez surprenante, et contrairement aux objets vus dans le système solaire et qu’elle peut fournir de nouveaux indices sur la formation d’autres systèmes solaires. Il a ajouté que l’intrus interstellaire semblait être un objet rocheux en forme de cigare avec une légère teinte rougeâtre. Oumuamua mesure jusqu’à 400 mètres de long et très allongé, ce que la NASA estime être peut-être dix fois plus long que large. L’agence spatiale a ajouté que le rapport hauteur / largeur d’Oumuamua est supérieur à celui de n’importe quel astéroïde ou comète observée dans le système solaire à ce jour.

Les observations de la NASA indiquent que l’objet spatial errait dans la Voie lactée,

détaché de tout système stellaire, pendant des centaines de millions d’années avant sa rencontre fortuite avec notre système stellaire. Thomas Zurbuchen, administrateur associé de la Direction des missions scientifiques de la NASA à Washington, avait déclaré en novembre 2017 que pendant des décennies, les scientifiques avaient anticipé que de tels objets interstellaires existaient et pour la première fois, ils avaient des preuves directes de leur existence.

Dans son prochain livre de l’éditeur Houghton Mifflin Harcourt qui sort le 26 janvier, le professeur Avi Loeb explique de manière convaincante pourquoi Oumuamua qui a erré dans notre système solaire n’était pas simplement un autre astéroïde, mais très probablement un disque de moins d’un millimètre d’épaisseur, avec une voile- comme des proportions qui justifieraient son accélération inhabituelle en s’éloignant du soleil, rapporte le New York Post.

Le rapport indique en outre que Loeb pense que la seule façon de rechercher des civilisations extraterrestres est de chercher leurs ordures, comme les journalistes d’investigation qui regardent les ordures des célébrités.