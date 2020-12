CAP CANAVERAL, Floride (AP) – Un objet mystérieux en orbite temporairement autour de la Terre est une fusée de 54 ans, pas un astéroïde après tout, ont confirmé les astronomes mercredi.

Les observations effectuées par un télescope à Hawaï ont déterminé son identité, selon le Jet Propulsion Laboratory de la NASA à Pasadena, en Californie.

L’objet a été classé comme astéroïde après sa découverte en septembre. Mais le meilleur expert en astéroïdes de la NASA, Paul Chodas, a rapidement soupçonné qu’il s’agissait de l’étage de fusée supérieur Centaur de Surveyor 2, une mission d’atterrissage sur la lune échouée en 1966. Les estimations de taille l’avaient placé dans la portée de l’ancien Centaure, qui mesurait environ 32 pieds (10 mètres) de long et 10 pieds (3 mètres) de diamètre.

Chodas a été prouvé juste après qu’une équipe dirigée par Vishnu Reddy de l’Université de l’Arizona a utilisé un télescope infrarouge à Hawaï pour observer non seulement l’objet mystérieux, mais – juste mardi – un Centaure de 1971 toujours en orbite autour de la Terre. Les données des images correspondent.

«Les nouvelles d’aujourd’hui étaient super gratifiantes!», A déclaré Chodas par e-mail. «C’est le travail d’équipe qui a clôturé ce puzzle.»

L’objet officiellement connu sous le nom de 2020 SO est entré dans une large orbite déséquilibrée autour de la Terre le mois dernier et, mardi, a effectué son approche la plus proche à un peu plus de 50476 kilomètres. Il quittera le quartier en mars et retournera dans sa propre orbite autour du soleil. Son prochain retour: 2036.

