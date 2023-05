Des policiers montent la garde sur le site où les restes d’un objet militaire non identifié ont été retrouvés le 27 avril (Photo: EPA) Un mystérieux « objet militaire » découvert dans une forêt polonaise le mois dernier était en fait un missile russe, a-t-on rapporté. Le la supposée fusée KH-55 a été repérée près de la ville de Zamość, à environ neuf milles de Bydgoszcz la dernière semaine d’avril. À l’époque, des spéculations se sont répandues sur les réseaux sociaux quant à ses origines, le diffuseur RMF FM le décrivant comme un missile air-sol mesurant au moins plusieurs mètres, planté dans le sol, sans tête. C’est l’un des deux médias polonais qui ont déclaré aujourd’hui que l’objet était un missile KH-55. Les journalistes ont déclaré que cela avait été déterminé dans les conclusions préliminaires de l’enquête de l’Institut de technologie de l’armée de l’air polonaise. Polsat News a rapporté la même chose mais aucun n’a nommé ses sources. Le KH-55, appelé CH-55 en polonais, est un missile de croisière à lancement aérien développé par l’Union soviétique et capable de transporter une ogive nucléaire. Pour visionner cette vidéo, veuillez activer JavaScript et envisager de passer à une version Web

vidéo Le bureau du procureur de district de Gdansk a initialement ouvert une enquête sur la découverte (Photo: EPA) On pense que la fusée trouvée le mois dernier a atterri sur le territoire polonais en décembre dernier, avant d’être découverte par un « témoin aléatoire » environ trois mois plus tard. Plus: Tendance

La Pologne est en état d'alerte pour un éventuel déversement d'armes de la guerre dans l'Ukraine voisine. En novembre, deux personnes ont été tuées près de la frontière par ce que Varsovie a conclu qu'il s'agissait d'un missile de défense aérienne ukrainien raté. La zone où l'objet a été trouvé se trouve à des centaines de kilomètres des frontières avec l'Ukraine, la Biélorussie et l'enclave russe de Kaliningrad. Ces types d'incidents suscitent des inquiétudes et des craintes de longue date que la guerre russe en Ukraine puisse se répandre en Pologne, membre de l'OTAN. Metro.co.uk a contacté le gouvernement polonais et l'Institut de technologie de l'armée de l'air de Pologne pour obtenir des commentaires.

