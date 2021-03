CAP CANAVERAL, Floride: Le premier visiteur interstellaire connu de notre système solaire n’est ni une comète ni un astéroïde comme on l’a soupçonné et ne ressemble en rien à un cigare. Une nouvelle étude indique que l’objet mystère est probablement un vestige d’un monde semblable à Pluton et en forme de biscuit.

Les astronomes de l’Arizona State University ont rapporté cette semaine que l’étrange objet de 45 mètres (148 pieds) semble être fait d’azote gelé, tout comme la surface de Pluton et la plus grande lune de Neptune, Triton.

Les auteurs de l’étude, Alan Jackson et Steven Desch, pensent qu’un impact a renversé un morceau d’une planète glacée recouverte d’azote il y a 500 millions d’années et envoyé le morceau tomber de son propre système stellaire, vers le nôtre. On pense que le reste rougeâtre est un fragment de son moi d’origine, ses couches externes évaporées par le soleil.

Il s’appelle Oumuamua, hawaïen pour scout, en l’honneur de l’observatoire d’Hawaï qui l’a découvert en 2017.

Visible uniquement comme un point de lumière à des millions de kilomètres à son approche la plus proche, il a été déterminé qu’il provenait au-delà de notre système solaire parce que sa vitesse et sa trajectoire suggéraient qu’il ne tournait pas autour du soleil ou quoi que ce soit d’autre.

Le seul autre objet confirmé s’être écarté d’un autre système stellaire vers le nôtre est la comète 21 / Borisov, découverte en 2019.

Mais qu’est-ce que Oumuamua? Il ne rentrait pas dans les catégories connues, il ressemblait à un astéroïde mais filait comme une comète. Contrairement à une comète, cependant, elle n’avait pas de queue visible. La spéculation a basculé entre la comète et l’astéroïde et il a même été suggéré qu’il pourrait s’agir d’un artefact extraterrestre.

Tout le monde s’intéresse aux extraterrestres, et il était inévitable que ce premier objet en dehors du système solaire fasse penser aux extraterrestres, a déclaré Desch dans un communiqué. Mais il est important en science de ne pas sauter aux conclusions. »

Utilisant sa brillance, sa taille et sa forme et qu’il était propulsé par des substances qui s’échappaient qui ne produisaient pas de queue visible, Jackson et Desch ont conçu des modèles informatiques qui les ont aidés à déterminer que Oumuamua était très probablement un morceau de glace à l’azote s’érodant progressivement, comme une barre de savon s’amincit à l’usage.

Leurs deux articles ont été publiés mardi par l’American Geophysical Union et également présentés à la Conférence des sciences lunaires et planétaires, généralement tenue à Houston mais virtuelle cette année.

Tous les scientifiques n’achètent pas la nouvelle explication. Avi Loeb, de l’Université de Harvard, conteste les résultats et soutient sa prémisse que l’objet semble être plus artificiel que naturel, en d’autres termes, quelque chose d’une civilisation extraterrestre, peut-être une voile légère. Son livre nouvellement publié Extraterrestrial: The First Sign of Intelligent Life Beyond Earth, aborde le sujet.

Étant donné qu’Oumuamua est différent des comètes et des astéroïdes et quelque chose qui n’a jamais été vu auparavant, nous ne pouvons pas supposer les affaires comme d’habitude, comme le soutiennent de nombreux scientifiques, a écrit Loeb dans un courrier électronique mercredi. Si nous contemplons quelque chose que nous n’avions pas vu auparavant, «nous devons laisser l’hypothèse d’origine artificielle sur la table et collecter plus de preuves sur les objets de la même classe.

Lorsque Oumuamua était à son approche la plus proche de la Terre, il semblait avoir une largeur six fois plus grande que son épaisseur. Ce sont les proportions approximatives d’une tranche d’un biscuit Oreo, a noté Desch.

Il est maintenant révolu depuis longtemps, au-delà de l’orbite d’Uranus, à plus de 3,2 milliards de kilomètres et bien trop petit pour être vu, même par le télescope spatial Hubble. En conséquence, les astronomes devront s’appuyer sur les observations originales et, espérons-le, continuer à affiner leurs analyses, a déclaré Jackson.

Au moment où l’objet commencera à quitter notre système solaire vers 2040, le rapport largeur / épaisseur sera tombé à 10 pour 1, selon Desch.

Alors peut-être qu’Oumuamua était compatible avec un cookie quand nous l’avons vu, mais sera bientôt littéralement aussi plat qu’une crêpe, a déclaré Desch dans un e-mail.

C’est ainsi que le cookie cosmique s’effondre de toute façon.

