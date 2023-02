L’objet abattu au-dessus de l’Alaska se dirigeait vers le Canada : sources

L’objet inconnu à haute altitude que les États-Unis ont abattu près de l’Alaska vendredi se dirigeait vers l’espace aérien canadien, ont déclaré des sources à CTV News.

“La zone générale serait juste à côté de la partie très, très nord-est de l’Alaska, juste à côté de la frontière entre l’Alaska et le Canada”, a déclaré vendredi à la presse le porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche, John Kirby. “Nous appelons cela un objet, car c’est la meilleure description que nous ayons en ce moment. Nous ne savons pas à qui il appartient.”

Vendredi après-midi, des responsables américains ont annoncé qu’un avion de chasse F-22 avait abattu l’objet au large des côtes de l’Alaska, non loin de la frontière canadienne. L’ordre de l’abattre est venu directement du président américain Joe Biden, quelques heures seulement après que la ministre canadienne de la Défense Anita Anand a rencontré son homologue américain au Pentagone.

“Aujourd’hui, au Pentagone, le secrétaire américain à la Défense Lloyd J. Austin III et moi avons participé à un appel avec le commandant du NORAD, le général Glen VanHerck concernant un objet à haute altitude détecté au-dessus de l’Alaska”, a déclaré Anand dans un communiqué à CTV News. “L’objet n’a pas volé dans l’espace aérien canadien. Au cours de cette conversation, j’ai transmis le soutien du Canada à prendre des mesures pour abattre cet objet. Le NORAD a déployé des avions pour suivre et surveiller l’objet et a fourni des informations importantes aux décideurs – et l’objet a été pris plus tôt aujourd’hui par le United States Northern Command.”

A peu près de la taille d’une petite voiture, l’objet a été détecté pour la première fois jeudi soir. Une source américaine a déclaré à ABC News qu’il était “cylindrique et gris argenté” et semblait flotter. Aucun détail n’a émergé sur ses origines et son objectif. Se déplaçant à 40 000 pieds (12 000 mètres) et apparemment sans pilote et incapable de manœuvrer, il a été considéré comme une menace raisonnable pour la sécurité des vols civils et abattu au-dessus de l’océan Arctique.

“Les avions civils opèrent à une variété de distances, jusqu’à 40 000 à 45 000 pieds (12 000 à 13 700 mètres)”, a déclaré le secrétaire de presse du Pentagone et le brigadier de l’Air Force. Le général Pat Ryder a déclaré aux journalistes vendredi. “Il y avait donc une crainte raisonnable que cela puisse présenter une menace ou un danger potentiel pour le trafic aérien civil.”

Des efforts de rétablissement sont actuellement en cours dans une partie apparemment gelée de la mer de Beaufort.

“Cet après-midi, un objet qui violait l’espace aérien américain a été abattu”, a déclaré le premier ministre Justin Trudeau. a déclaré dans un Tweet vendredi soir. “J’ai été informé de la question et j’ai soutenu la décision d’agir.”

L’incident fait suite à la chute du 4 février d’un ballon espion chinois présumé qui a passé une semaine à traverser le Canada et les États-Unis.

“Je pense que nous ne devrions pas nous inquiéter”, a déclaré l’analyste militaire de CTV et le major-général canadien à la retraite. David Fraser a déclaré à CTV News Channel. “L’armée américaine et l’armée canadienne vont surveiller avec une extrême vigilance, rechercher plus de ces choses entrant dans notre espace aérien et les éliminer si elles constituent une menace.”

Fellow canadien à la retraite, le maj.-gén. Denis Thompson s’attend à ce que les responsables américains restent discrets jusqu’à ce qu’ils en sachent plus sur l’objet.

“Ce qui est bon à noter, c’est qu’il aurait été capté par le système d’alerte du Nord du Norad, et c’est ce qui aurait déclenché ce processus de prise de décision qui a abouti à son abattage”, a déclaré Thompson à CTV News Channel.

Une chaîne de 52 stations radar s’étendant sur 4 800 kilomètres de l’Alaska au Labrador, le Système d’alerte du Nord des années 1980 agit comme un « fil déclencheur » pour les approches nord du continent. Il est supervisé par le Commandement de la défense aérospatiale de l’Amérique du Nord, mieux connu sous le nom de NORAD, qui est un groupe de défense conjoint canado-américain.

“Mais ne serait-ce pas ironique s’il s’agissait d’un ballon russe qu’ils faisaient flotter vers nous juste pour nous enfoncer un bâton dans l’œil?” Thompson a spéculé. “Et ce n’est pas inhabituel. La Russie a constamment défié l’espace aérien du Norad avec ses bombardiers stratégiques, et ils sont régulièrement détournés par des avions à réaction canadiens et américains. Alors peut-être que c’est tout.”



Avec des fichiers du Bureau parlementaire de CTV News et de l’Associated Press