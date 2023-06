L’objection des parents du district scolaire Y115 de Yorkville à réserver mène à une offre alternative – Shaw Local

YORKVILLE – L’objection d’un parent à l’utilisation d’un livre dans un cours d’anglais de l’école secondaire de Yorkville a entraîné la décision de donner aux élèves de la classe le choix d’un autre morceau de littérature.

Plus tôt cette année, le parent d’un élève du cours d’analyse rhétorique d’anglais II s’est plaint de l’utilisation du livre « Just Mercy » de Bryan Stevenson, déclenchant la procédure uniforme de règlement des griefs du district.

Le surintendant associé Nick Baughman a enquêté sur la plainte et a déterminé qu’aucune politique du conseil n’avait été violée. Une lettre à cet effet a été envoyée au parent sous la signature du surintendant de l’époque, Tim Shimp.

« Les enseignants n’ont rien fait de mal », a déclaré Baughman dans une interview plus tard. « Ils ont fait un travail réfléchi pour mettre en place une unité d’étude engageante qui répondait aux objectifs de nos étudiants. »

Le parent a fait appel de la décision auprès du conseil scolaire du district scolaire 115 de Yorkville et, en mai, le conseil a discuté de la question à huis clos avant de rendre une décision.

« Le Board of Education reconnaît que l’utilisation de ‘Just Mercy’ comme texte d’ancrage pour enseigner l’unité d’anglais II était involontairement controversée ; par conséquent, pour assurer le respect de la politique du BOE, le Board of Education recommande d’ajouter un deuxième texte en plus de « Just Mercy » comme option à choisir par les élèves », selon un communiqué du Board.

Baughman a déclaré que le cours d’anglais II est conçu pour engager les compétences de pensée critique des étudiants.

« Vous devez avoir un morceau de littérature qui prend une position forte », a déclaré Baughman.

En effet, « Juste Miséricorde » jette un regard critique sur le système de justice pénale américain, par un auteur qui s’est consacré à la défense des pauvres et des défavorisés.

Stevenson est le fondateur et directeur exécutif de Equal Justice Initiative, une organisation de défense des droits humains à Montgomery, en Alabama.

Ses mémoires ont été publiés en 2014 et transformés en un film de 2019 mettant en vedette l’acteur Michael B. Jordan.

Baughman a déclaré que l’équipe d’enseignants d’anglais II trouvera un autre livre qui sera utilisé comme alternative au cours de la prochaine année scolaire.

Le président du conseil scolaire, Darren Crawford, a déclaré que le conseil examinerait probablement le texte alternatif pour approbation.

« Je vois les deux côtés pour cela », a déclaré Crawford. « Nous essayons juste de donner des options. »