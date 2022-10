L’objectif principal est de lancer le processus de feuille de route stratégique pour le football indien, déclare le directeur des projets stratégiques de la FIFA, Nodar Akhalkatsi

Nodar Akhalkatsi, directeur, Projets stratégiques et gouvernance MA, FIFA, a déclaré que la délégation de la FIFA-AFC était venue en Inde pour dialoguer avec différentes parties prenantes sur le développement et la voie à suivre pour le football indien.

Il a ajouté que la principale raison pour laquelle la délégation se rend dans le pays est de lancer le processus d’élaboration de la feuille de route stratégique pour le football indien, qui doit être achevée d’ici la fin de cette année.

“Notre objectif principal est de nous concentrer sur la feuille de route stratégique qui doit être réalisée d’ici la fin de cette année. Nous avons rassemblé toutes les informations et recommandations des différentes parties prenantes et analyserons tous les faits qui nous sont donnés pour arriver à une conclusion. Notre principale raison de venir ici était de lancer le processus d’élaboration de la feuille de route stratégique », a déclaré Akhalkatsi.

«Ce sera complexe, mais complet. Nous savons que c’est un long processus avec plusieurs étapes à franchir. Notre principal domaine d’intérêt est le secteur professionnel du football indien qui doit être satisfait. Nous examinons également en profondeur le développement à la base que nous voulons évaluer », a-t-il déclaré.

“La FIFA soutiendra l’AIFF dans le processus à venir et nous avons observé qu’il y a une volonté et une préparation des deux côtés, ce qui est de la plus haute importance. Nous voulons travailler ensemble avec toutes les contributions des parties prenantes impliquées.

Vendredi, la délégation doit rencontrer le ministre de l’Union des Sports et de la Jeunesse, Anurag Thakur et le secrétaire aux Sports du MYAS.

Lors d’une série de réunions tenues depuis le matin, la délégation s’est efforcée d’évaluer les problèmes pratiques auxquels le football indien est confronté et a eu des discussions qui ont évolué autour des stratégies pour relever les défis à venir et des voies et moyens pour les surmonter.

Outre Akhalkatsi, la délégation est composée de Sarah Solemale, responsable principale du service de gouvernance MA, Allessandro Gramagila, responsable du développement stratégique, et Sonam Jigmi, responsable principal, Asie du Sud, division MA, AFC.

Le secrétaire général de la Fédération indienne de football (AIFF), le Dr Shaji Prabhakaran, est resté engagé dans toutes les réunions organisées pour la délégation de la FIFA-AFC.

La longue journée de la délégation a débuté par une rencontre avec les représentants de FSDL, les partenaires marketing de l’AIFF, suivie de discussions approfondies avec des membres de certains clubs de l’ISL et de la I-League.

Après avoir passé en revue les différents aspects et problèmes du football interclubs, la délégation s’est ensuite assise avec l’entraîneur-chef national Igor Stimac et a eu une longue conversation avec le Croate.

Le secrétaire général de l’AIFF, le Dr Shaji Prabhakaran, a déclaré: «Il y a beaucoup d’opportunités liées aux défis à venir, mais nous travaillons avec la FIFA, l’AFC, nos partenaires nationaux, les parties prenantes et le gouvernement indien pour élaborer une feuille de route qui servira pour l’amélioration du football indien. Une fois la feuille de route prête, elle reflétera notre travail.

«Nous voulons quelque chose sur le terrain, qui comprend des objectifs réalistes et des objectifs réalisables. Nous collaborons avec des institutions ainsi qu’avec des particuliers, qui peuvent nous aider dans la croissance globale. Le succès sera défini lorsque nous travaillerons ensemble. Je crois qu’il faut sortir des sentiers battus et s’il y a une volonté “il y a toujours un moyen”.

