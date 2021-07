L’objectif merveilleux de Heath pour l’USWNT montre qu’elle n’a pas perdu sa magie après une longue mise à pied pour blessure

Il y a un sentiment d’inévitabilité dans la plupart des matches impliquant l’équipe nationale féminine des États-Unis. L’opposition pourrait s’accrocher un peu aux États-Unis. Ils pourraient même menacer le but à l’occasion. Mais finalement, comme un rouleau compresseur en train d’aplanir une nouvelle route, les États-Unis écraseront leurs adversaires avec leurs passes, leurs pressings et leurs combinaisons autour de la surface. Les buts finiront par arriver.



Ce fut le cas lors de la victoire 4-0 de jeudi sur le Mexique, qui a joué un style plus ouvert contre les États-Unis que par le passé et a défendu avec détermination, pour finalement succomber.

Mais au cours du tournoi olympique qui doit commencer plus tard ce mois-ci, il y aura forcément un match ou deux où le jeu de construction intelligent et les prouesses défensives de l’équipe américaine ne suffiront pas. Il faudra qu’il y ait un peu de magie, un jeu individuel qui défie la tactique et la ténacité et qui fournisse un objectif qui fera la différence.

C’était visible lors du match de jeudi. Tobin Heath, qui n’a pas joué pour les États-Unis depuis novembre en raison de blessures à la cheville et au genou, est entré en jeu à la 73e minute et a marqué sur une fusée de 30 mètres à peine 52 secondes plus tard.

« C’était énorme. Je ne savais pas si je reviendrais à cet endroit », a déclaré Heath à propos du but. « Et évidemment, cela a demandé beaucoup de travail et de patience. Honnêtement, j’ai eu beaucoup d’aide, donc j’ai beaucoup de gens à remercier pour cela. Cela m’a aidé en cours de route, mais je devais juste prendre chaque jour et tu sais que je n’avais pas beaucoup de temps, alors je devais en profiter au maximum. C’était dur mais j’étais vraiment content de ça. «

L’USWNT célèbre après que Tobin Heath a marqué son retour avec un but instantané. Maddie Meyer/Getty Images

Le manager américain Vlatko Andonovski a souligné à juste titre que Heath n’est en aucun cas le seul joueur américain capable de marquer un but marquant. Les goûts de Megan Rapinoe, Alex Morgan et Christen Press (qui a marqué deux fois contre le Mexique) sont parmi ceux qui peuvent également invoquer un moment de magie. En fait, le jeu de Press pourrait bien garder Heath en dehors de la formation de départ. Mais une équipe ne peut jamais avoir trop de ce genre d’artistes, et vous ne savez jamais lequel apparaîtra le jour. Et le fait que Heath ait livré une finition aussi spectaculaire a apaisé certaines inquiétudes concernant sa forme physique et sa netteté avant le match d’ouverture olympique contre la Suède le 21 juillet.

« Tobin a très bien réussi jusqu’à présent en termes de retour au jeu », a déclaré Andonovski. « Elle est [worked] très dur, physiquement. Médicalement, elle n’a rien qui la retient, et il n’y a aucune inquiétude de ce point de vue. La seule chose maintenant, c’est juste de « jouer » et elle va l’avoir maintenant. »

L’équipe et les entraîneurs étaient presque aussi ravis que Heath, l’attaquant recevant trop de câlins après le match pour les compter.

« Je dois dire, [the goal] est très satisfaisant, très épanouissant », a ajouté Andonovski. « Cela nous rend tous heureux, surtout pour une joueuse qui n’a pas joué depuis longtemps, et marquer un si beau but sur sa deuxième touche, tout ça est super . »

TO-BIN HEATH ! TO-BIN HEATH ! 👏 Elle est de retour ! 😁 @TobinHeath pic.twitter.com/wHJZbzcjJq – Football américain WNT (@USWNT) 2 juillet 2021

Heath hésitait à entrer dans les détails de ses maux, mais elle s’est blessée à la cheville en janvier et, au cours de sa rééducation, s’est blessée au genou, l’obligeant non seulement à manquer des matchs avec les États-Unis, mais aussi le reste de la saison des clubs avec Manchester United. Heath a déclaré qu’une visite de sa mère, Cindy, l’avait aidée à faire face à l’angoisse mentale de la blessure. Mais la maladie du genou qui a suivi a forcé un retour aux États-Unis, où la manager américaine des moins de 20 ans, Laura Harvey, a aidé Heath à récupérer physiquement.

« Laura a joué un rôle déterminant », a déclaré Heath. « C’était la première fois, personnellement, que je travaillais avec elle. Évidemment, j’avais entendu de très bonnes choses à son sujet, mais elle était vraiment géniale du côté football du retour et c’est toujours génial d’avoir des professionnels autour de vous , vraiment vous pousser. »

Sam et Kristie Mewis se sont cognés la poitrine après avoir marqué le but de leur sœur. Robin Alam/Icon Sportswire via Getty Images

Le reste de la nuit, les États-Unis ont passé le Mexique au hachoir à viande. La pression montait lentement et ce sont les sœurs Mewis, Kristie et Sam, qui ont concocté la percée capitale à la 21e minute. Le tir dévié de Sam de la passe de Kristie a trouvé le fond des filets, ce qui a donné lieu à une célébration entre frères et sœurs qui a été le premier but de ce type dans l’histoire de l’équipe nationale féminine des États-Unis.

« [Sam] m’a envoyé un texto avant le match et m’a dit: ‘Si nous marquons un but entre sœurs, nous devons nous cogner la poitrine après.' », a déclaré Kristie Mewis. « Alors, bien sûr, cela arrive et je dois aimer le lui rappeler. J’étais comme, ‘Sam! Sam ! » Alors j’ai couru vers elle et nous nous sommes cognés la poitrine et c’était juste, je veux dire, c’est hilarant que cela se soit réellement passé de cette façon. Mais ça fait vraiment du bien. »

Press a marqué la deuxième minute six minutes avant la mi-temps avec un tap-in qui a mis fin à un but d’équipe bien travaillé impliquant Lindsay Horan, Sam Mewis et Rapinoe. Après le brillant but de Heath, Press a ajouté son deuxième à cinq minutes de la fin avec une finition habile du centre de Tierna Davidson.

C’était une performance d’équipe complète, qui s’est déroulée au milieu d’une averse. Andonovski a été impressionné, pour la plupart, bien qu’il ait eu quelques arguties.

« Il nous a fallu un peu de temps pour reconnaître la zone et l’espace que nous pouvons décomposer en un mouvement », a-t-il déclaré. « Donc, une fois que vous avez ajusté les mouvements et le timing, j’ai pensé que les choses commençaient à évoluer dans notre direction. Et l’autre chose dont j’étais personnellement satisfait était notre haute presse.

« Mais je pense aussi que c’est le mérite du Mexique. Je pense qu’ils ont fait un très bon travail pour nous briser plus que notre seuil. Et c’est quelque chose que nous allons devoir régler et faire mieux. »

Les deux équipes se retrouveront lundi au même endroit. Les États-Unis espèrent que le hachoir à viande et la magie seront exposés.