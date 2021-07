« L’objectif est de les remplacer »

Les préoccupations concernant la pollution et l’environnement pourraient voir les démonstrations de drones – comme celle présentée lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de Tokyo – remplacer les feux d’artifice comme spectacle de lumière de choix dans le ciel nocturne. Les gouvernements chinois et indien ont déjà tenté de limiter le nombre de feux d’artifice déclenchés lors des célébrations du Nouvel An lunaire et de Diwali afin de minimiser la pollution atmosphérique dangereuse.

Et même Sydney en Australie, célèbre pour son feu d’artifice du Nouvel An, envisage de remplacer la pyrotechnie par des drones pour réduire le risque de feux de brousse, selon des informations parues dans les médias australiens l’année dernière.

Une entreprise qui espère capitaliser sur un tel changement est la société britannique Celestial, qui présente des écrans pilotant jusqu’à 300 drones en formation et affirme que la technologie se développe rapidement.

Lors d’une séance d’entraînement vue par Reuters sur un aérodrome de Somerset, en Angleterre, un essaim de drones s’est transformé en formes telles qu’un robot jouet marchant, un danseur et un papillon battant des ailes.

« Notre objectif … est de remplacer les feux d’artifice – nous aimons les feux d’artifice, mais ils font exploser des objets, ils sont à usage unique, ils font prendre feu et effrayent les animaux », a déclaré à Reuters le co-fondateur de Celestial, John Hopkins.

« Ce que nous essayons de faire, c’est de créer quelque chose de créatif, de plus intéressant, de vert parce que nous utilisons des sources d’énergie renouvelables et nous n’effrayons pas les animaux. »

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici