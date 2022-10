“L’objectif est de gagner une médaille au championnat du monde” – Le combattant de Jiu Jitsu Siddharth Singh

Après avoir remporté une médaille d’argent aux championnats continentaux asiatiques de Jiu Jitsu à Abu Dhabi, le fer de lance de l’Inde dans ce sport, Siddharth Singh vise maintenant la médaille d’or au championnat du monde ACB qui se tiendra à Saint-Pétersbourg, en Russie, du 14 au 18 décembre.

« Mon prochain objectif est de remporter une médaille au Championnat du monde qui aura lieu en Russie en décembre. C’est un moment de fierté pour moi de devenir le premier Indien à remporter une médaille aux championnats continentaux asiatiques de Jiu Jitsu qui se sont tenus le 1er octobre. Je suis ravi d’avoir autant de soutien de la part de ses fans », a déclaré Siddharth.

Siddharth, qui est devenu le premier Indien à obtenir la deuxième place du classement asiatique, a déclaré qu’il n’était pas facile pour lui de participer aux championnats continentaux asiatiques.

“Malgré les blessures, j’étais déterminé à concourir et à remporter une médaille pour l’Inde aux Championnats d’Asie de Jiu Jitsu, ce qui n’avait jamais été fait auparavant. Bien qu’il n’y ait pas de saison morte dans notre sport, j’ai vraiment intensifié mon entraînement 8 semaines avant le tournoi. J’ai également dû réduire de 5 kg pour concourir dans la catégorie des 69 kg. Malheureusement, j’ai eu plusieurs revers avant mon camp d’entraînement et aussi pendant le tournoi lui-même. 6 semaines avant le tournoi, je me suis cassé deux doigts de la main gauche pendant l’entraînement et je me suis gravement foulé la cheville droite 10 jours avant le tournoi », a déclaré Siddharth.

«J’ai eu le tirage au sort malchanceux où j’ai eu un combat supplémentaire avant même mon support actuel. J’ai combattu un combattant vétéran des Émirats arabes unis pour me qualifier et j’ai gagné ce combat 9-0, mais cela a eu un coût où je me suis foulé l’aine. Après le combat, j’ai été emmené à la salle médicale où le médecin m’a dit qu’il n’avait pas suffisamment de temps pour réparer la blessure et m’a demandé de me retirer du tournoi. Malgré ces choses, j’ai gagné la médaille. C’est assez satisfaisant pour moi », a-t-il déclaré.

“Cela a toujours été ma mission de faire savoir au monde que l’Inde n’est pas moins que n’importe quel autre pays en Jiu-Jitsu. Cette détermination a toujours été ma motivation pour aller me battre contre les meilleurs combattants du monde. L’objectif est maintenant de gagner le championnat du monde et pour cela, je ne laisserai rien au hasard », a-t-il déclaré.

