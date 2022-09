“L’objectif est d’améliorer mon classement… d’être dans le Top 50”, déclare Tasnim Mir en route vers les Jeux nationaux

La jeune navetteuse indienne Tasnim Mir estime qu’elle doit travailler sur sa forme physique pour égaler la vitesse et la puissance des joueuses asiatiques alors qu’elle cherche à percer dans le top 50 mondial du circuit senior. Le joueur de 17 ans de Mehsana, Gujarat, qui a remporté dimanche le Chattisgarh International Challenge, sera l’une des attractions des Jeux nationaux.

« Je dois travailler ma condition physique. Je travaille mes échanges et mon endurance car je suis conscient que les joueurs asiatiques sont très bons dans les échanges, la puissance et la vitesse. Le jeu devient plus rapide et nous devons jouer des échanges rapides », a-t-elle déclaré dans un communiqué de presse. “Mon objectif est d’améliorer mon classement. Mon objectif est d’être dans le top 50 pour pouvoir participer à de plus grands tournois internationaux.

A LIRE AUSSI : “Nous devons avoir de meilleures académies”, déclare Apuia sur la levée des normes du football indien

Je dois être cohérent avec mon jeu pour atteindre cet objectif et ensuite monter dans le top 20. « Mon père (Irfan Mir) a joué un rôle crucial dans mon évolution. J’ai appris les bases de lui et je continue à m’entraîner avec lui. Tasnim, qui était devenue la première femme indienne de moins de 19 ans à être classée n ° 1 mondiale chez les juniors plus tôt cette année, est actuellement classée n ° 113 mondiale dans la catégorie senior.

“Avec quelques bons joueurs du Japon, de Thaïlande, de Chine qui participent à ces tournois, cela nous donne l’expérience nécessaire et la chance de monter dans les classements”, a-t-elle déclaré. Fraîchement sortie de sa victoire à Raipur, Tasnim a hâte de s’imprégner des joies de jouer devant son public aux Jeux nationaux.

“Je n’ai pas encore participé à un tournoi majeur de niveau national dans mon pays d’origine”, a-t-elle déclaré. “Ce sera sûrement toujours une grande motivation lorsque vous jouerez devant un public local. Les Jeux nationaux seront une excellente plateforme pour moi pour en faire l’expérience. .

.

Lisez tous les Dernières nouvelles sportives et dernières nouvelles ici