L’objectif éolien offshore de Biden devient hors de portée alors que les projets peinent

La flambée des coûts et les retards dans la chaîne d’approvisionnement mettent en péril l’objectif du président américain Joe Biden de déployer 30 GW d’énergie éolienne offshore au cours de cette décennie.

La flambée des coûts des matériaux, les taux d’intérêt élevés et les retards dans la chaîne d’approvisionnement ont conduit les développeurs de projets à annuler ou à chercher à renégocier les contrats d’électricité.

Certains développeurs éoliens offshore affirment que les subventions de la loi sur la réduction de l’inflation sont insuffisantes pour que les projets prospèrent dans l’environnement actuel.

L’objectif du président Joe Biden de déployer 30 000 mégawatts d’énergie éolienne offshore le long des côtes américaines au cours de cette décennie pour lutter contre le changement climatique pourrait s’avérer irréalisable en raison de la flambée des coûts et des retards dans la chaîne d’approvisionnement, selon les prévisionnistes et les initiés du secteur.

L’objectif 2030, dévoilé peu après l’entrée en fonction de Biden, est au cœur du plan plus large de Biden visant à décarboner l’économie américaine d’ici 2050. Il est également crucial pour les objectifs des États du Nord-Est qui espèrent que l’énergie éolienne les aidera à s’éloigner de l’électricité produite à partir de combustibles fossiles.

« Cela ne veut pas dire qu’il ne peut pas encore y avoir d’excellents progrès vers cette technologie qui va faire de grandes choses pour notre nation », a déclaré Kris Ohleth, directeur de l’Initiative spéciale sur l’éolien offshore, une organisation indépendante qui fournit des conseils et des recherches. à l’industrie.

« Il n’y aura tout simplement pas cette taille d’ici 2030. C’est assez clair à ce stade. »

Au cours des derniers mois, la flambée des coûts des matériaux, les taux d’intérêt élevés et les retards dans la chaîne d’approvisionnement ont conduit les développeurs de projets, notamment Orsted, Equinor, BP, Avangrid et Shell, à annuler ou à chercher à renégocier les contrats d’électricité pour les premiers parcs éoliens américains à l’échelle commerciale avec des dates de début d’exploitation entre 2025 et 2028.

Les entreprises affirment qu’elles restent engagées dans ces projets, qui ont une capacité combinée de plus de 6 000 mégawatts. Pourtant, les retards sont dus à la nécessité de conclure de nouveaux contrats et d’obtenir des équipements spécialisés très demandés dans le monde entier.

« Les États-Unis n’atteindront pas l’objectif de 30 GW d’ici 2030 », a déclaré dans un courriel Samantha Woodworth, analyste de l’énergie éolienne nord-américaine chez Wood Mackenzie, citant « des bouleversements récents ». La société de recherche énergétique prévoit 21 GW d’énergie éolienne offshore le long des côtes américaines en 2030, dépassant les 30 GW d’ici 2032.

Les développeurs ont commencé à émettre des doutes cet été.

« Trente gigawatts, ce n’est malheureusement pas quelque chose auquel les développeurs aspirent vraiment », a déclaré Michael Brown, directeur national américain d’Ocean Winds, une coentreprise éolienne offshore entre le français ENGIE et le portugais EDP Renovaveis, lors d’une conférence Reuters Events en juillet. « Nous voulons atteindre un objectif de gigawatts aussi élevé que possible, mais il ne sera pas possible d’atteindre ces 30 GW. »

La porte-parole d’Ocean Winds, Kelly Penot-Rousseau, n’a pas souhaité commenter cette semaine les remarques de Brown. Mais au cours des deux mois qui ont suivi son discours, l’industrie américaine a subi une série de coups supplémentaires.

Le mois dernier, un projet Ocean Winds-Shell, SouthCoast Wind, a accepté de payer 60 millions de dollars pour annuler des contrats avec les services publics du Massachusetts.

La même semaine, Orsted a averti qu’il pourrait y avoir des dépréciations de 2,3 milliards de dollars sur trois projets américains et que l’industrie a largement échoué à se présenter à la vente par l’administration Biden de baux éoliens offshore dans le golfe du Mexique.

Le porte-parole de la Maison Blanche, Michael Kikukawa, a déclaré que l’administration « utilise tous les outils légalement disponibles pour faire progresser les opportunités éoliennes offshore américaines et atteindre l’objectif de 30 GW d’ici 2030 ». Il a noté que les investissements industriels ont augmenté de 7,7 milliards de dollars depuis que Biden a signé l’année dernière la loi sur la réduction de l’inflation, contenant des crédits d’impôt pour l’énergie propre.

Pourtant, les développeurs éoliens offshore, dont Orsted, ont déclaré que les subventions de l’IRA sont insuffisantes pour que les projets prospèrent dans l’environnement actuel et font pression sur l’administration pour obtenir des concessions supplémentaires.

Revers aux États-Unis

Installer 30 GW d’énergie éolienne offshore d’ici 2030, soit suffisamment pour alimenter 10 millions de foyers américains, était un objectif agressif qui a suscité la confiance du marché dans le fait que les États-Unis étaient sérieux en matière d’énergie éolienne offshore après des années de retard sur l’Europe et l’Asie.

Le pays ne dispose actuellement que de deux parcs éoliens offshore pilotes capables de produire 42 mégawatts d’électricité.

Dans un rapport du ministère américain de l’Énergie de 2022, une seule prévision indépendante sur deux prévoyait que les États-Unis disposeraient d’au moins 30 GW d’énergie éolienne offshore d’ici 2030.

Dans le rapport de cette année, publié le mois dernier, les prévisions pour 2030 des sociétés d’études de marché 4C Offshore et BloombergNEF ont été revues à la baisse à 26,6 GW et 23,3 GW, respectivement.

Selon le rapport du DOE, ces niveaux sont en retard par rapport aux prévisions d’installation pour des pays comme la Chine et le Royaume-Uni au cours de la prochaine décennie.

Le porte-parole du DOE, Samah Shaiq, a déclaré que l’objectif 2030 « est encore à portée de main » et que la vitesse du développement dépendra de l’efficacité réglementaire, de la disponibilité des navires et des infrastructures portuaires, de la planification du réseau et de la nouvelle technologie des turbines.

L’administration travaille sur des initiatives pour résoudre ces problèmes, a ajouté Shaiq.

Les États du Nord-Est comme le Massachusetts, le New Jersey et New York ont ​​besoin de l’énergie éolienne pour atteindre leurs objectifs ambitieux. New York, par exemple, a pour objectif d’alimenter son réseau avec 70 % d’énergie renouvelable d’ici 2030.

« La véritable raison pour laquelle l’administration Biden a pu fixer des objectifs pour 2030 en matière d’énergie éolienne offshore est à cause des États du nord-est des États-Unis », a déclaré Doreen Harris, présidente de l’Autorité de recherche et de développement énergétique de l’État de New York (NYSERDA), qui met en œuvre le projet éolien offshore de l’État. mandat de 9 GW d’ici 2035.

La NYSERDA a averti le mois dernier le régulateur des services publics de l’État que les retards dans le déploiement de l’énergie éolienne offshore pourraient menacer cet objectif et a demandé au Département de la fonction publique de l’État de New York d’approuver les augmentations de prix des contrats avec Equinor, BP et Orsted.

La commissaire aux ressources énergétiques du ministère du Massachusetts, Elizabeth Mahony, s’est déclarée confiante dans l’avenir de l’éolien offshore. L’État a pour objectif d’acquérir 5,6 GW de contrats éoliens offshore d’ici 2027, avec 2,8 GW en exploitation d’ici 2030, selon le Bureau exécutif de l’énergie et des affaires environnementales.

Un porte-parole du Conseil des services publics du New Jersey a déclaré que l’État allait de l’avant avec ses sollicitations pour atteindre son objectif de 11 GW d’énergie éolienne offshore d’ici 2040.

Stephanie McClellan, directrice exécutive du groupe de défense de l’énergie éolienne offshore Turn Forward, a déclaré qu’il était plus important de garantir la réussite de la première flotte de projets qu’un calendrier particulier.

« C’est là que l’attention doit être portée », a-t-elle déclaré. « Ce n’est pas ce qui va se passer en 2030. »