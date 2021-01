Une infirmière montre le vaccin Pfizer-BioNTech Covid-19 à Savannah, en Géorgie, le 15 décembre 2020. | Sean Rayford / Getty Images

Il s’améliore à peine par rapport aux taux de vaccination actuels.

Le président Joe Biden a promis un déploiement plus rapide du vaccin Covid-19, promettant d’administrer 100 millions de vaccins au cours de ses 100 premiers jours au pouvoir – suffisamment pour vacciner complètement au moins 50 millions d’Américains.

Mais cet objectif n’est plus aussi ambitieux qu’il le paraissait autrefois.

Au cours de la semaine dernière, l’Amérique a déjà effectué en moyenne environ 900000 vaccinations par jour, ce qui fait de l’objectif de Biden de 1 million par jour à peine un pas en avant par rapport à ce que le pays avait atteint avant sa prise de fonction mercredi.

Ce taux de vaccination est beaucoup plus lent que ne le souhaiteraient de nombreux experts. Certains ont appelé à terminer la campagne de vaccination d’ici ou pendant l’été. Mais le taux actuel – et l’objectif de Biden – serait en deçà de cela.

Selon les estimations d’experts, 70 à 80 pour cent des Américains, ou plus, doivent être vaccinés pour atteindre l’immunité collective et une protection suffisante de la population. En divisant la différence, cela signifie qu’au moins 245 millions d’Américains doivent probablement être vaccinés, dont 15 millions reçoivent déjà au moins les premières doses. Même avec l’arrivée de nouveaux vaccins sur le marché et l’augmentation de l’offre, le taux actuel, ou l’objectif de Biden, signifie qu’il faudra peut-être jusqu’à l’automne au plus tôt pour atteindre l’immunité collective – ou même jusqu’en 2022.

Peter Hotez, spécialiste des maladies infectieuses et des vaccins au Baylor College of Medicine, m’a dit que l’Amérique devrait viser au moins 2 millions par jour – et de préférence 3 millions. C’est ce qui permettrait de réaliser certaines des parties les plus importantes des efforts de vaccination cet été ou plus tôt.

Ces mois supplémentaires d’un déploiement lent comptent vraiment. Avec plus de 3000 personnes qui meurent chaque jour du Covid-19 aux États-Unis, un retard de plusieurs mois pourrait potentiellement signifier des centaines de milliers de décès supplémentaires. Alors que les efforts de vaccination, en particulier ceux ciblant les populations les plus vulnérables, feront baisser ce nombre de décès, même un taux de centaines de décès par jour entraînerait des dizaines de milliers de décès supplémentaires sur plusieurs mois.

Et un déploiement plus lent signifie plus de temps avant que la vie et l’économie ne reviennent à la normale.

Une campagne de vaccination lente pourrait aggraver la pandémie par d’autres moyens. Hotez a souligné de nouvelles variantes de virus, dont certaines sont déjà sorties du Royaume-Uni et d’Afrique du Sud, qui pourraient être plus infectieuses ou plus mortelles. Avec chaque jour où le pays et le monde ne sont pas vaccinés, le risque d’apparition d’une variante pire demeure. Cela crée encore plus de pression pour aller vite.

L’objectif de Biden ferait augmenter les taux de vaccination de seulement 11%

Jusqu’à présent, l’administration Biden a donné des explications peu convaincantes sur son objectif limité.

Le président lui-même a répondu aux questions sur son objectif trop bas jeudi avec frustration: «Quand je l’ai annoncé, vous avez tous dit que ce n’était pas possible. Allons. Donnez-moi une pause, mec. C’est un bon début.

Il est vrai que certains journalistes ont remis en question l’objectif lorsqu’il est sorti. Mais les circonstances changent. Il est assez clair maintenant qu’un million par jour est possible – et les États-Unis, en fait, étaient déjà presque là avant que Biden ne prenne ses fonctions.

L’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a fourni une réponse plus détaillée lors d’un briefing, affirmant que l’administration Trump n’avait réussi à atteindre que la moitié de l’objectif de Biden – environ 500000 tirs par jour – depuis le lancement du vaccin américain en décembre. Mais cela inclut une période au cours de laquelle les vaccinations ont commencé et ont commencé très lentement. La moyenne actuelle, au cours de la semaine écoulée, est de plus de 900 000 par jour.

Psaki, ainsi que le conseiller médical en chef Anthony Fauci, ont continué d’appeler l’objectif «ambitieux». Mais augmenter les taux de vaccination actuels de 11% sur plus de trois mois n’est pas particulièrement ambitieux. Selon les tendances de la semaine dernière, cela se serait probablement produit quelle que soit la personne dans le bureau ovale.

Peut-être que l’administration Biden a peur de faire des promesses excessives, surtout après que l’équipe de Trump l’ait clairement fait en promettant 20 millions de vaccinations et 40 millions de doses en 2020 – un objectif que le pays n’a toujours pas atteint trois semaines en 2021.

Mais cela ne devrait pas signifier se contenter d’une épidémie prolongée qui tue potentiellement des centaines de milliers d’Américains.

Covid-19 est la crise la plus urgente en Amérique – et dans le monde. Biden a promis de nous en sortir. Pour vraiment faire ça, il devrait être plus audacieux.

Inscrivez-vous à la newsletter Weeds. Tous les vendredis, vous obtiendrez une explication d’une grande histoire politique de la semaine, un aperçu des recherches importantes récemment publiées et des réponses aux questions des lecteurs – pour vous guider à travers les 100 premiers jours de l’administration du président Joe Biden.

Mettre à jour: Clarification du calendrier de l’immunité collective en fonction des différents taux de vaccination.