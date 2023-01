L’objectif du milieu de terrain de Liverpool force un transfert surprise à Barcelone

Liverpool semble sur le point de rater un autre objectif de milieu de terrain en janvier, Barcelone espérant plutôt renforcer ses options au centre du terrain le jour de la date limite.

Les fans et les experts ont indiqué que le milieu de terrain sous-performant de Liverpool était la raison pour laquelle le club est actuellement neuvième de la Premier League et éliminé à la fois de la FA Cup et de la League Cup.

En effet, depuis son retour de la Coupe du monde, le besoin de Liverpool pour un milieu de terrain central s’est exacerbé alors que les résultats continuent d’aller contre eux, Jurgen Klopp bricolant continuellement sa sélection pour tenter de trouver la formule gagnante.

Maintenant, cependant, le club semble sur le point de rater un autre objectif de milieu de terrain qu’il suivait.

Amrabat tente de forcer un transfert de la Fiorentina à Barcelone (Crédit image : Getty)

Liverpool a récemment été un admirateur de Sofyan Amrabat, la star de l’équipe marocaine de demi-finale de la Coupe du monde. Klopp aurait rencontré les représentants d’Amrabat au début du mois pour tenter de le convaincre de déménager à Anfield.

Cependant, il semble que le milieu de terrain défensif soit plutôt sur le point de déménager à Barcelone.

Selon Fabrice Romano (s’ouvre dans un nouvel onglet), le Barça a offert à la Fiorentina des frais de prêt de 3 millions d’euros, avec une option d’achat de 37 millions d’euros à la fin de la campagne. Alors que l’équipe italienne a rejeté ces conditions, Amrabat ne s’est pas présenté à l’entraînement de la Fiorentina ce jour-là, dans le but de forcer un déménagement au Camp Nou.

Journaliste Gérard Romero (s’ouvre dans un nouvel onglet) rapporte que Barcelone reviendra avec une simple offre de prêt pour Amrabat jusqu’à la fin de la saison, supprimant toute option de l’acheter cet été.

Amrabat a joué 17 fois pour la Fiorentina en Serie A cette saison, le club se classant de manière incohérente à la 12e place. Son contrat expire en juin 2024, avec une option pour une année supplémentaire.

Transfermarkt valorise Amrabat à 25 millions d’euros, suite à ses performances impressionnantes en Coupe du monde, mais la Fiorentina le valorise clairement plus que cela après avoir rejeté une meilleure offre de Barcelone.

Barcelone n’a pas été en mesure de signer cette fenêtre de transfert, en raison des réglementations strictes de la FFP, d’où la raison pour laquelle ils sont si désireux de conclure un accord de prêt.