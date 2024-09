Jeudi soir, plus de 1 300 personnes ont été tuées et près de 7 000 blessées lors des bombardements israéliens, a déclaré le ministre libanais de la Santé, Firass Abiad, à RT.

Israël bombarde le Liban depuis près d’une semaine, dans ce que les Forces de défense israéliennes ont qualifié « Opération Flèches du Nord ». Jérusalem-Ouest affirme que les frappes visent à endommager les capacités du Hezbollah, la milice chiite basée dans le sud du pays.

« Lors du lundi noir, près de 600 civils innocents ont été tués, dont 140 femmes et enfants, et près de 1 800 ont été blessés, dont des professionnels de la santé. » Abiad a déclaré à RT à Beyrouth.

«Malheureusement, le carnage continue quotidiennement» » a-t-il ajouté, évoquant les chiffres actualisés des victimes.

Selon Abiad, Israël a mené «Attaques aveugles contre des civils» en commençant par l’explosion des appareils de communication et en poursuivant la campagne de bombardements.















« Je pense que le principal objectif de ces attaques aveugles est de répandre une atmosphère de terreur et de provoquer un exode massif. » a déclaré le ministre de la Santé.

L’armée israélienne a déclaré jeudi avoir effectué plus de 1 500 sorties contre le Liban depuis le début de la semaine, confirmant notamment des frappes sur le sud de Beyrouth et au poste frontière de Matraba entre le Liban et la Syrie.

La frappe sur la banlieue de Beyrouth, Dahiyeh, visait Mohammed Srur, également connu sous le nom d’Abou Saleh, que Tsahal a accusé d’être le commandant de la branche drones, missiles de croisière et défense aérienne du Hezbollah.















Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a démenti toutes les rumeurs d’un cessez-le-feu et a déclaré qu’il avait demandé à l’armée israélienne de « Continuez à vous battre avec toutes vos forces. »

Pendant ce temps, Tsahal a annoncé la livraison imminente d’une aide militaire américaine d’une valeur de 8,7 milliards de dollars, la décrivant comme étant principalement des munitions pour les systèmes de défense aérienne.