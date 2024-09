L’objectif de Trump de procéder à des expulsions massives n’a pas été atteint. Mais il a de nouveaux projets pour un second mandat

SAN DIEGO — Donald Trump s’est engagé depuis longtemps à expulser des millions de personnes, mais il apporte des précisions supplémentaires à sa candidature actuelle à la Maison Blanche : invoquer les pouvoirs de guerre, s’appuyer sur des gouverneurs partageant les mêmes idées et utiliser l’armée.

Le bilan de Trump en tant que président montre un gouffre énorme entre ses ambitions et les réalités juridiques, fiscales et politiques des expulsions massives de personnes se trouvant illégalement aux États-Unis – 11 millions en janvier 2022, selon la dernière estimation du ministère de la Sécurité intérieure. L’ancien président Barack Obama a procédé à 432 000 expulsions en 2013, soit le total annuel le plus élevé depuis que des registres sont tenus.

Sous Trump, les expulsions n’ont jamais dépassé les 350 000. Mais lui et son principal architecte de la politique d’immigration, Stephen Miller, ont laissé entendre, lors d’interviews et de meetings, qu’ils adopteraient une approche différente s’ils revenaient au pouvoir en novembre. Ils pourraient tirer profit des leçons tirées de leurs quatre années au pouvoir et, potentiellement, de la nomination de davantage de juges par Trump.

« Ce que Trump semble envisager est potentiellement légal », a déclaré Joseph Nunn, avocat au Brennan Center for Justice de la faculté de droit de l’université de New York. « Il n’y aura peut-être pas beaucoup d’obstacles juridiques. Cela va être extrêmement compliqué et difficile sur le plan logistique. Les militaires n’aimeront pas le faire et ils vont traîner les pieds autant qu’ils le peuvent, mais c’est possible, donc cela doit être pris au sérieux. »

Interrogée sur la manière dont sa promesse serait mise en œuvre, l’équipe de campagne de Trump a déclaré que Trump lancerait le plus grand programme d’expulsion de l’histoire des États-Unis, sans donner plus de détails. Karoline Leavitt, une porte-parole, a déclaré que Trump « mobiliserait tous les pouvoirs fédéraux et étatiques nécessaires pour mettre en place la plus grande opération d’expulsion de criminels illégaux, de trafiquants de drogue et de trafiquants d’êtres humains ».

Trump a déclaré qu’il invoquerait l’Alien Enemies Act, une loi de 1798 qui permet au président d’expulser tout non-citoyen d’un pays avec lequel les États-Unis sont en guerre.

Le gouverneur du Texas, Greg Abbott, a avancé une théorie selon laquelle l’immigration illégale équivaut à une invasion pour justifier les mesures d’application de la loi par l’État, sans succès jusqu’à présent, mais les juristes affirment que les juges pourraient être réticents à deviner ce qu’un président considère comme une agression étrangère.

L’autorité étendue de l’Alien Enemies Act pourrait contourner une loi qui interdit à l’armée de faire respecter la loi civile.

Trump a dit Il se concentrerait sur le déploiement de la Garde nationale, dont les troupes peuvent être activées sur ordre d’un gouverneur. Miller affirme que les troupes sous les ordres de gouverneurs républicains sympathiques enverraient des troupes dans les États voisins qui refusent de participer.

« La Garde nationale de l’Alabama va arrêter les immigrés illégaux en Alabama et la Garde nationale de Virginie en Virginie. Et si vous allez dans un État hostile comme le Maryland, eh bien, il n’y aura que la Virginie qui procédera à l’arrestation dans le Maryland, tout près, tout près », a déclaré Miller l’année dernière dans « The Charlie Kirk Show ».

L’armée a été impliqué de manière périphérique à la frontière depuis l’administration du président George W. Bush, avec des activités qui ne sont pas considérées comme relevant du maintien de l’ordre, comme la surveillance, l’entretien des véhicules et l’installation de barbelés concertina.

Nunn, du Brennan Center de l’Université de New York, a déclaré que Trump pourrait se tourner vers 2020, lorsqu’il a ordonné à la Garde nationale de disperser des manifestations pacifiques de Black Lives Matter près de la Maison Blanche, malgré l’opposition du maire. Trump l’a fait sans invoquer la loi du 18e siècle sur les pouvoirs de guerre, mais le statut fédéral du District de Columbia donne au président autorité démesurée pour agir.

Trump pourrait également se heurter aux droits garantis par la loi sur l’immigration et les décisions judiciaires prises après 1798, notamment le droit de demander l’asile, entré en vigueur en 1980. En vertu d’une décision de la Cour suprême de 2001, les personnes se trouvant illégalement aux États-Unis ne peuvent pas être détenues indéfiniment s’il n’y a aucune chance raisonnable que leur pays les reprenne. Cuba, le Venezuela, le Nicaragua et d’autres pays tardent à accepter leurs citoyens ou refusent de les accueillir.

L’Immigration and Customs Enforcement (l’agence américaine de l’immigration et des douanes) est financée par le Congrès pour 41 500 places de détention cette année, ce qui soulève des questions sur l’endroit où Trump pourrait héberger les gens avant qu’ils n’embarquent dans des vols d’expulsion et sur la durée pendant laquelle ils pourraient être détenus si les pays refusent de les reprendre. Miller a évoqué l’idée de « bases de transit à grande échelle près de la frontière, très probablement au Texas ».

Les agents de l’ICE sont très méticuleux, ils étudient les antécédents de leurs cibles et donnent la priorité aux personnes ayant fait l’objet de condamnations pénales. Ils essaient d’arrêter les suspects devant leur domicile car ils travaillent généralement sans mandat judiciaire et les gens n’ont pas à les laisser entrer.

Une seule arrestation peut nécessiter des heures de surveillance et de recherche, un travail qu’un seul agent de l’ICE c’est comme regarder la peinture sécher.

« Sur le plan pratique, il sera presque impossible pour (Trump) de faire les choses dont il parle, même s’il pouvait faire appel à l’armée », a déclaré John Sandweg, un haut responsable du département de la Sécurité intérieure de l’administration Obama.

Les chiffres d’expulsions de Barack Obama ont été rendus possibles par la police locale qui a remis les gens à l’ICE, mais de nombreux États et gouvernements locaux ont depuis introduit des limites à la coopération avec les autorités fédérales de l’immigration. La présidence d’Obama a également précédé une vague de demandeurs d’asile à la frontière, qui a épuisé les ressources limitées des administrations Trump et Biden.

Si beaucoup soutiennent les projets de Trump, les expulsions massives pourraient déchirer des familles, aggraver les pénuries de main-d’œuvre et déraciner des personnes profondément attachées à leur communauté. Le Pew Research Center estime que 70 % des ménages comptant au moins une personne en situation irrégulière aux États-Unis comptent également une personne en situation régulière dans le pays.

Les dirigeants militaires sont susceptibles de résister parce que cela porterait atteinte à d’autres priorités et porterait atteinte au moral, a déclaré Nunn.

« L’armée va voir ça et dire que ce n’est pas le genre de mission pour laquelle les soldats se sont engagés », a-t-il déclaré. « Cela implique l’armée dans la politique intérieure d’une manière qu’elle n’aime pas faire. »

Adam Goodman, professeur associé d’histoire et d’études latino-américaines à l’Université de l’Illinois à Chicago, qui a écrit sur les expulsions, a déclaré qu’une menace d’expulsion massive peut avoir de graves conséquences même si elle n’est pas mise à exécution. Il pense qu’il est très peu probable que Trump puisse tenir ses promesses, mais cela peut susciter la peur dans les communautés immigrées.

En juin 2019, Trump a annoncé que l’ICE « commencerait le processus d’expulsion des millions d’immigrés illégaux » la semaine suivante. Un mois plus tard, l’agence a déclaré avoir ciblé environ 2 100 personnes, ce qui a donné lieu à 35 arrestations, ce qui indique Les plans du président sont loin d’être à la hauteur mais seulement après avoir suscité une inquiétude généralisée au sein des communautés immigrées.