L’objectif de transfert de Manchester United exige de s’éloigner du club actuel: rapport

Manchester United a reçu un énorme coup de pouce dans la poursuite de la cible de transfert Mohammed Kudus, qui a déclaré à son équipe actuelle, l’Ajax, qu’il souhaitait partir.

Le milieu de terrain ghanéen a impressionné à la fois pour le club et le pays cette saison, avec un certain nombre de clubs de Premier League, tels que Manchester United, Arsenal et Newcastle United, tous intéressés à le signer cet été.

Cependant, ce sont les Red Devils qui semblent en pole position pour signer Kudus, qu’Erik ten Hag a en fait signé pour l’Ajax et a salué son « incroyable potentiel » au début de sa carrière.

Selon L’athlétisme, Kudus a déclaré à l’Ajax qu’il cherchait à quitter l’Amsterdam Arena cet été, après avoir rejeté une prolongation d’un an au club en avril. Alors que son contrat court jusqu’en 2025, le rapport indique que l’Ajax cherchera à décharger le joueur de 22 ans le plus tôt possible, afin d’obtenir des frais de transfert plus importants.

Les suggestions précédentes ont affirmé que Kudus serait disponible pour environ 40 millions de livres sterling. Avec Ten Hag expérimentant avec des joueurs dans différents rôles ce trimestre, Kudus pourrait être le général du Néerlandais en matière de fluidité positionnelle.

Un n ° 10 par définition, Kudus est du pied gauche avec un tir puissant – mais la star de l’Ajax a joué devant, plus profondément au milieu de terrain et sur les deux flancs. Ten Hag pourrait facilement l’utiliser comme un faux neuf facilitant les courses pénétrantes de Marcus Rashford, comme milieu de terrain devant Casemiro et Eriksen ou comme alternative à Antony sur la droite.

Kudus a marqué deux buts lors de la Coupe du monde 2022 pour le Ghana, s’assurant que les clubs se sont assis et l’ont remarqué. À ce moment-là, il avait déjà remporté quatre fois les phases de groupes de la Ligue des champions et, bien que l’Ajax n’ait pas réussi à se qualifier pour les huitièmes de finale, ses performances lui ont valu des critiques élogieuses dans toute l’Europe.

L’Ajax n’ayant pas réussi à se qualifier pour la Ligue des champions de la saison prochaine, il semble que l’intention de Kudus soit de rejoindre une équipe compétitive dans la compétition. Bien qu’Arsenal soit également intéressé, il semble que son attention se porte principalement sur d’autres cibles ailleurs dans cette fenêtre. Newcastle pourrait cependant encore bouger et défier Manchester United.