L’objectif de transfert de Liverpool est disponible pour seulement 13 millions de livres sterling alors qu’Arne Slot reçoit un coup de pouce précoce

Liverpool est sur le point de nommer le patron de Feyenoord, Arne Slot, comme nouveau manager et l’un des objectifs de transfert annoncés par les Reds semble être disponible à un prix avantageux.

Liverpool s’est vu offrir la possibilité de recruter le milieu de terrain très apprécié Khephren Thuram pour seulement 13 millions de livres sterling cet été.

Thuram, 23 ans, était sur le radar des Reds l’été dernier avant de recruter l’as de Stuttgart Wataru Endo et il s’est depuis développé lors de sa cinquième saison avec le club français de Nice. Le club appartenant à INEOS exigeait à l’époque 34 millions de livres sterling, mais un an plus tard et alors que le Français entre dans les 12 derniers mois de son contrat, Nice est sous pression pour vendre ou risque de le perdre lors d’un transfert gratuit l’été prochain.









Point de vente local Nice-Matin rapportent qu’un simple montant de 13 millions de livres sterling pourrait suffire à les inciter à vendre, ce qui pourrait faire de lui la première signature du nouveau manager de Liverpool, Arne Slot, après avoir remplacé Jurgen Klopp. L’équipe de recrutement des Reds a son mot à dire sur les nouvelles recrues et si l’intérêt du club persiste, Slot pourrait se voir offrir une nouvelle option à la base du milieu de terrain.

La Juventus, Barcelone et Manchester United ont également été pressentis pour recruter le joueur de 23 ans, United bénéficiant déjà d’un lien établi avec Nice par l’intermédiaire de son copropriétaire INEOS. Un certain nombre de coéquipiers de Thuram, tels que le défenseur central Jean-Clair Todibo et le gardien Marcin Bulka, ont également été liés à United avant le mercato estival.

Nice jouera au football européen la saison prochaine et Thuram, le fils de la légende française Lillian et frère de l’attaquant de l’Inter Milan Marcus, a joué un rôle clé dans cet exploit, même s’il n’a pas toujours répondu aux attentes élevées sous la direction de Francesco Farioli. Thuram affirme que c’était sa décision de ne pas quitter l’Allianz Riviera l’été dernier, bien qu’il ait été flatté par les clubs intéressés.

« Vu ce qui s’est passé lors du mercato, j’ai décidé de rester », expliquait-il en novembre. « Je voulais continuer à progresser à Nice, et progresser en tant que joueur dans ce club.

« Honnêtement, cela m’a fait plaisir d’être lié à tous ces clubs de gauche, de droite et du centre. Cela montre que je fais les bonnes choses mais comme je l’ai dit, je savais que je voulais rester ici. »

Khephren Thuram est le capitaine de l’équipe de France des moins de 23 ans. ( Philippe Lecoeur/FEP/Icon Sport via Getty Images)



Le patron Farioli dit que Thuram est désormais un « milieu de terrain plus complet » grâce à son séjour dans le sud de la France pour une autre saison. « Peut-être que dans certains matches, il y avait un écart entre les attentes énormes et certains matches où il n’était pas à 100 pour cent. Il a répondu et a montré qu’il était un grand joueur », a déclaré Farioli, qui serait sur le point de devenir le prochain entraîneur de l’Ajax. récemment déclaré.





« Il a fait preuve de beaucoup de maturité. Ce que j’ai vu ces dernières semaines, c’est que quelque chose se met en place au niveau mental. Il prend ses responsabilités. Il a grandi et mûri, notamment au niveau de son travail défensif mais aussi de sa régularité lors des matches. » Il a aussi sa lecture individuelle du jeu. Cela le rend unique, précieux et c’est pourquoi il est suivi par de nombreuses équipes. «

