L’objectif de Moscou est d’évincer le président ukrainien, selon le ministre russe des Affaires étrangères

La Russie semble s’être inversée après que le plus haut diplomate du pays a déclaré que l’objectif primordial de Moscou était de renverser le gouvernement du président ukrainien Volodymyr Zelenskyy alors que les barrages d’artillerie et les frappes aériennes russes continuent de frapper des villes à travers l’Ukraine.

La remarque du ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov intervient au milieu des efforts de l’Ukraine pour reprendre les exportations de céréales depuis ses ports de la mer Noire, ce qui contribuerait à atténuer les pénuries alimentaires mondiales, dans le cadre d’un nouvel accord testé par une frappe russe à Odessa ce week-end.

S’adressant aux émissaires lors d’un sommet de la Ligue arabe au Caire dimanche soir, M. Lavrov a déclaré que Moscou était déterminé à aider les Ukrainiens à “se libérer du fardeau de ce régime absolument inacceptable”.

Lavrov a accusé Kyiv et “ses alliés occidentaux” de diffuser de la propagande destinée à faire en sorte que l’Ukraine “devienne l’ennemi éternel de la Russie”.

“Les peuples russe et ukrainien continueraient à vivre ensemble, nous aiderons certainement le peuple ukrainien à se débarrasser du régime, qui est absolument anti-peuple et anti-historique”, a-t-il déclaré.

Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov assiste dimanche à une conférence de presse avec son homologue égyptien au Caire. Lavrov a déclaré aux émissaires lors d’un sommet de la Ligue arabe que Moscou voulait aider les Ukrainiens à «se libérer» du gouvernement Zelenskyy. (Amr Abdallah Dalsh/Reuters)

Les remarques de Lavrov contrastaient fortement avec la ligne du Kremlin au début de la guerre, lorsque les responsables russes ont souligné à plusieurs reprises qu’ils ne cherchaient pas à renverser le gouvernement de Zelensky.

Lavrov a fait valoir que la Russie était prête à négocier un accord pour mettre fin aux hostilités en mars lorsque l’Ukraine a changé de cap et a déclaré son intention de mettre la Russie en déroute sur le champ de bataille, ajoutant que l’Occident avait encouragé l’Ukraine à continuer à se battre.

“L’Occident insiste sur le fait que l’Ukraine ne doit pas entamer de négociations tant que la Russie n’est pas vaincue sur le champ de bataille”, a déclaré Lavrov.

Le Kremlin insiste sur le fait que la grève d’Odessa n’affectera pas les céréales

Il n’était pas encore clair quand les expéditions de céréales reprendraient après la signature par la Russie et l’Ukraine d’accords identiques avec les Nations Unies et la Turquie vendredi à Istanbul. Les accords visent à ouvrir la voie à l’expédition de millions de tonnes de céréales ukrainiennes désespérément nécessaires, ainsi qu’à l’exportation de céréales et d’engrais russes.

Le Kremlin a insisté lundi sur le fait que l’attaque contre le port d’Odessa au cours du week-end visait des actifs militaires et n’affecterait pas le transport de céréales.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré aux journalistes que la grève concernait “exclusivement l’infrastructure militaire”.

“Cela n’est en aucun cas lié à l’infrastructure impliquée dans le respect des accords et l’exportation de céréales. Cela ne peut donc et ne devrait en aucun cas affecter le début du processus d’expédition”, a déclaré Peskov.

Les pompiers travaillent sur le site d’une frappe de missile russe dans le port de la mer Noire d’Odessa, en Ukraine, samedi. (Service de presse des Forces interarmées du Sud Défense/Reuters)

Le porte-parole du Kremlin a également déclaré que Moscou n’avait aucun intérêt à arrêter tous les approvisionnements en gaz vers l’Europe et que les récentes restrictions sur le flux de gaz russe vers les pays européens “sont simplement les conséquences des restrictions que les Européens ont imposées, et les Européens eux-mêmes en souffrent”. restrictions.”

“La Russie est un fournisseur de gaz responsable, et quoi qu’on en dise, la Commission européenne, dans les capitales européennes, aux États-Unis, la Russie a été et continue d’être un pays qui garantit dans une large mesure la sécurité énergétique de l’Europe”, a déclaré Peskov.

Les bombardements russes se poursuivent dans l’est et le sud

Pendant ce temps, le bureau présidentiel ukrainien a déclaré lundi qu’au moins deux civils avaient été tués et 10 autres blessés lors du dernier bombardement russe au cours des dernières 24 heures.

Dans la région orientale de Donetsk, au centre de l’offensive russe, l’artillerie russe a frappé Avdiivka, Kramatorsk et Kostiantynivka. Une frappe aérienne sur Bakhmut a endommagé au moins cinq maisons.

“Les Russes utilisent la tactique de la terre brûlée dans tout le Donbass, ils tirent depuis le sol et depuis les airs pour anéantir des villes entières”, a déclaré le gouverneur de Donetsk, Pavlo Kyrylenko, dans des propos télévisés.

Des pompiers travaillent sur le site d’un immeuble résidentiel endommagé par une frappe militaire russe dans la région de Mykolaïv, en Ukraine, sur cette photo publiée lundi par le Service national d’urgence d’Ukraine. (Service de presse du Service national d’urgence d’Ukraine/Reuters)

Les Russes ont également frappé la région de Kharkiv. Dans la ville de Chuhuiv, une grève russe a détruit le bâtiment d’un club local et des secouristes ont retiré plusieurs personnes de sous les décombres.

Le gouverneur de Kharkiv, Oleh Sinyehubov, a dénoncé l’attaque comme une “barbarie insensée”, affirmant que “cela ressemble à une loterie mortelle alors que personne ne sait où la prochaine frappe aura lieu et que toute la région est dangereuse pour la vie”.

Dans la région de Dnipro, une fillette de 10 ans a été blessée par des bombardements et un enfant de sept ans a été blessé dans le bombardement russe de la région de Mykolaïv.

Dimanche, des militaires ukrainiens préparent un canon pour combattre dans la région de Kharkiv, en Ukraine. (Evgeny Maloletka/Associated Press)

Dans d’autres développements, la principale agence de sécurité intérieure russe a déclaré lundi qu’elle avait contrecarré une tentative des services de renseignement militaires ukrainiens d’inciter les pilotes militaires russes à remettre leurs avions de combat à l’Ukraine.

Le Service fédéral de sécurité (FSB), l’agence qui a succédé au KGB, a déclaré lundi que les Ukrainiens avaient offert aux pilotes russes de l’argent et la citoyenneté de l’Union européenne pour les persuader de détourner leurs avions de guerre. Dans une vidéo publiée par le FSB, un homme, censé être un officier du renseignement ukrainien, propose de payer 2 millions de dollars à un futur pilote transfuge s’il abandonne son avion lors d’une mission de combat au-dessus de l’Ukraine.

La télévision d’État russe a affirmé que les agences d’espionnage occidentales avaient aidé les Ukrainiens dans leurs efforts. Les affirmations russes n’ont pas pu être vérifiées de manière indépendante.