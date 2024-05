L’objectif de Manchester United de 50 millions de livres sterling en larmes alors qu’une blessure menace ses espoirs pour l’Euro 2024

La malédiction des blessures qui a même emporté l’infatigable Bruno Fernandes la semaine dernière ne se limite, semble-t-il, qu’à ceux dont Manchester United dispose actuellement.

À une époque où Fernandes, Marcus Rashford, Luke Shaw, Victor Lindelof, Raphael Varane et bien d’autres ne sont pas disponibles, Donny van de Beek est retourné aux Pays-Bas pour se faire soigner d’un problème d’Achille qui menace de mettre fin prématurément à un problème déjà très grave. -Prêt décevant à l’Eintracht Francfort.

Et même ceux qui étaient sur le radar de Manchester United à l’approche du mercato estival sont frappés.

Avec un attaquant l’un des diables Rouges » priorités absolues, on aurait pu pardonner à Sir Jim Ratcliffe de se demander s’il avait marché sous 13 échelles tout en renversant du sel partout sur le trottoir alors qu’il se dirigeait vers Old Trafford, un homme qui aurait été en tête de la liste de souhaits de United s’en allant péniblement, les larmes aux yeux. les yeux samedi.

Photo de Gabriele Maricchiolo/NurPhoto via Getty Images

Manchester United comme Joshua Zirkzee

Bologne, qui a assuré la Ligue des champions grâce à une victoire 2-0 à Naples, vainqueur du Scudetto la saison dernière, a vu ses célébrations un peu freinées par une blessure musculaire qui a forcé Joshua Zirkzee à quitter le terrain, visiblement ému alors qu’il boitait dans le tunnel du Stadio Diego. Armando Maradona.

« Nous devons l’évaluer. Je ne sais pas encore (quelle est la gravité de la blessure) », a déclaré le patron de Bologne, Thiago Motta, qui a lui-même été lié à Man United avant le premier été du club sous le contrôle d’Ineos. DAZN.

« Il a ressenti une petite gêne au niveau de son fléchisseur gauche, mais nous ne le savons pas encore. »

Zirkzée, Tutomercatoweb rapport, doit subir des tests lundi. Si c’est bien son muscle fléchisseur qui a été touché, l’ancien jeune du Bayern Munich pourrait manquer une place dans l’équipe des Pays-Bas pour les Championnats d’Europe de cet été.

Mais il y a peut-être là un potentiel positif. La perspective que Zirkzee présente ses talents de danseur devant un public beaucoup plus large, comme son compatriote et ancien objectif de United Cody Gakpo l’a fait au Qatar en 2022, n’aurait sûrement servi qu’à augmenter le prix déjà élevé de 50 millions de livres sterling de l’attaquant. .

Cependant, si Zirkzee se limite à un mandat de surveillance, il est difficile d’imaginer que Bologne aura autant de justifications pour ajouter 10 ou 20 millions de livres sterling supplémentaires à ses exigences.

L’Inter Milan ouvre la porte au coup de Bologne

L’élégant et subtil Zirkzee, pas tout à fait un numéro dix ou un numéro neuf mais quelque chose entre les deux, n’est peut-être pas l’attaquant le plus prolifique sur la liste de souhaits de United, comparé à Serhou Guirassy ou Viktor Gyokeres, par exemple. Il n’a marqué que 12 fois en 37 matchs cette saison.

Contrairement à Rasmus Hojlund, cependant, la volonté de Zirkzee de s’enfoncer profondément et d’assurer un lien entre le milieu de terrain et l’attaque – comme un autre attaquant lié à United, Ivan Toney – pourrait être la clé pour tirer le meilleur parti du jeu. Diables Rouges’ les hommes rapides Marcus Rashford et Alejandro Garnacho.

Le vice-président de l’Inter Milan, Javier Zanetti, a quant à lui évoqué la possibilité d’une bataille avec Man United pour la signature de Zirkzee cet été.

« Zirkzee est un grand champion », déclare Zanetti Tutomercatoweb. « Nous parlons d’un jeune joueur talentueux, intelligent et très fort physiquement. Quelqu’un comme celui-là serait utile à toute grande équipe visant des objectifs importants.

« Si une opportunité importante se présente, nous pourrions peut-être y réfléchir. Zirkzee, Lautaro (Martinez et (Marcus) Thuram. Trois jeunes et forts attaquants qui vous rassurent.

Rubriques connexes