L’objectif de l’ONU d’éliminer la pauvreté, la faim et l’inégalité entre les sexes ne sera pas atteint d’ici 2030 – rapport

Awele Okigbo, Racehel Toku-Appiah et Matshidiso Masire assistent aux Goalkeepers 2022 Global Goals Awards, organisés par la Fondation Bill & Melinda Gates au Jazz at Lincoln Center de New York.

Un rapport récemment publié indique que le monde n’atteindra pas les objectifs de développement durable des Nations Unies d’ici 2030.

Certains de ces objectifs incluent l’élimination de la pauvreté, de la faim et la réalisation de l’égalité des sexes.

Le rapport Goalkeepers 2022 indique également que l’égalité des sexes ne sera atteinte qu’en 2108, soit trois générations plus tard que prévu.

Il y a sept ans, le monde s’est fixé un objectif ambitieux pour atteindre les objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies d’ici 2030. À mi-chemin de cette année cible, cependant, presque tous les indicateurs sont en retard.

Le sixième rapport annuel récemment publié Rapport des gardiens de but par la Fondation Bill et Melinda Gates a constaté que le monde n’atteindrait “presque aucun” des objectifs, y compris l’élimination de la pauvreté, de la faim et de l’inégalité entre les sexes.

Malgré le revers, le représentant régional de la fondation pour l’Afrique australe, Matshidiso Masire, a déclaré qu’il y avait de l’espoir pour l’avenir.

“Nous savons depuis le début que les ODD sont si ambitieux qu’il a toujours été possible – peut-être même probable – qu’ils ne se matérialisent jamais.

“Le monde a défini les ODD parce qu’il a vu la valeur des objectifs élevés et difficiles ; en testant sous pression tous les aspects du travail de développement afin que si les progrès commençaient à ralentir ou à reculer, il n’y aurait pas de place pour la complaisance. Nous croyons toujours en cette vision aujourd’hui .

“Les dernières données montrent que pour atteindre la plupart des cibles des ODD, le monde devrait progresser cinq fois plus vite – et, sur certains objectifs, bien plus que cela. Mais nous sommes toujours optimistes. Ces projections ne peuvent pas tenir compte de la possibilité de l’ingéniosité humaine – nouvelles technologies et nouvelles façons de penser.”

Masire a déclaré à News24 que la pandémie de Covid-19, le changement climatique et la guerre russo-ukrainienne étaient des facteurs qui avaient perturbé la réalisation des objectifs :

Notre rapport annuel Goalkeepers montre que ces crises ont fait reculer presque tous les indicateurs de progrès vers la réalisation des ODD mondiaux de 2030.

“Malgré ces revers, les progrès passés – dans des domaines tels que le VIH et le paludisme – nous donnent de l’espoir pour l’avenir. Des défis qui semblaient trop grands ou trop difficiles dans le passé ont été surmontés. C’est pourquoi nous savons que le monde peut atteindre les objectifs de développement durable – les le monde a déjà affronté les probabilités et a gagné.

“Nous pensons que d’ici 2030, nous examinerons les données de ce rapport de la même manière que nous examinons les données du tournant du millénaire : avec étonnement devant la rapidité et la rapidité avec lesquelles les choses se sont améliorées.”

Pauvreté extrême

Depuis la pandémie, 100 millions de personnes supplémentaires ont été plongées dans l’extrême pauvreté. Selon le rapport Goalkeepers pour 2021, 23 % des enfants de moins de cinq ans présentaient un retard de croissance. La projection de 2030 suggère que 21 % des enfants de moins de cinq ans auront un retard de croissance.

Masire a dit :

Les pressions économiques créées par la pandémie ont plongé les gens dans une situation désespérée, limitant les revenus et augmentant l’extrême pauvreté. L’Afrique et le reste du monde ne sont pas sur la bonne voie pour atteindre la plupart des ODD.

“En découvrant ce qui n’a pas fonctionné, en apprenant de cela et en adoptant de nouvelles approches, l’Afrique peut atteindre ses objectifs de développement, où la majorité de sa population mène une vie saine et productive.”

Masire a déclaré qu’il était important de veiller à ce que les personnes les plus exposées à la faim reçoivent une aide alimentaire.

« Nous devons également reconnaître qu’au cours de la dernière décennie, de nombreux facteurs n’ont cessé d’éroder les fondements du système alimentaire mondial. Il est tout aussi urgent de s’attaquer à ces problèmes sous-jacents qui provoquent des crises alimentaires. Cela nécessite d’investir dans la recherche pour produire des innovations. ciblant les agriculteurs des régions les plus vulnérables.

Égalité des sexes

Selon le rapport, l’égalité des sexes ne sera atteinte qu’en 2108, soit trois générations plus tard que prévu. Actuellement, les femmes passent plus de trois fois plus d’heures que les hommes à effectuer des travaux domestiques et de soins.

Masire a déclaré que les progrès vers l’égalité des sexes étaient « lents » et « au point mort ».

“Mais nous ne pouvons pas simplement blâmer les crises mondiales aiguës comme la pandémie. Le monde ne s’est tout simplement pas suffisamment concentré sur l’égalité des sexes.

“Nous savons que les femmes ont un impact démesuré sur le développement de leur communauté, y compris la mortalité infantile, la maladie et la pauvreté. Les données sont claires : lorsque les femmes et les filles peuvent jouir d’une bonne santé, avoir le pouvoir sur leur propre vie et être des leaders dans leurs sociétés , tout le monde en profite.”