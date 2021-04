Elon Musk, propriétaire de SpaceX et PDG de Tesla, pose alors qu’il arrive sur le tapis rouge pour la cérémonie des prix Axel Springer, à Berlin, le 1er décembre 2020.

Elon Musk pense que SpaceX peut aider la NASA à atteindre son objectif ambitieux d’atterrir des astronautes sur la Lune d’ici 2024.

« Je pense que cela peut être fait », a déclaré Musk vendredi, s’exprimant après que SpaceX a lancé la mission Crew-2 en orbite pour un voyage vers la Station spatiale internationale.

« Nous allons viser plus tôt que cela, mais je pense que c’est faisable », a-t-il ajouté. « Nous construisons beaucoup de roquettes, et probablement [will] écrasez-en un tas, mais je pense que cela arrivera. «

SpaceX a remporté la semaine dernière un contrat de 2,9 milliards de dollars avec la NASA dans le cadre du programme Human Landing Systems de l’agence.