L’objectif de Biden au Moyen-Orient : soutenir Israël et ne pas se laisser entraîner dans la guerre

« Nous allons continuer à aider les Israéliens à mener ce combat », a déclaré l’un des responsables, ajoutant qu’« il n’y a aucun intérêt à voir la guerre s’étendre ».

L’administration a signalé à plusieurs reprises qu’elle n’allait pas outrepasser sa réaction au conflit qui a déjà tué 1 400 personnes en Israël, environ 3 000 Palestiniens, et fait 30 morts parmi les Américains et une poignée d’otages.

Dans un Interview « 60 Minutes » diffusée dimanche, Biden a exclu l’envoi de troupes américaines dans la guerre et a mis en garde Israël contre l’occupation de Gaza, l’enclave dirigée par le Hamas. Ces messages sont accompagnés d’avertissements répétés adressés à l’Iran et à ses forces mandataires, à savoir le Hezbollah, de se tenir à l’écart du conflit. Leur entrée obligerait non seulement Israël à se battre sur deux fronts, mettant en péril sa défense, mais augmenterait également la probabilité que Biden doive envoyer davantage de soutien militaire, mettant potentiellement les troupes américaines sur le terrain.

Le président apportera également avec lui à Israël un message urgent : Israël doit respecter les règles de la guerre et épargner les civils. Ce décret, déjà prononcé par le secrétaire d’État Antony Blinken et le secrétaire à la Défense Lloyd Austin lors de leurs propres voyages dans la région, sera à nouveau exprimé par Biden directement au Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, selon deux des responsables américains. Cette initiative, selon les collaborateurs, n’allait pas seulement être prise pour des raisons humanitaires, mais aussi pour réduire les risques d’expansion de la guerre et d’exigence d’une implication américaine supplémentaire.

Ce danger a été souligné mardi lorsqu’une roquette a frappé un hôpital de Gaza, tuant 500 personnes, une explosion qui, selon le ministère de la Santé de Gaza, avait été provoquée par une frappe aérienne israélienne. L’armée israélienne a affirmé que le Jihad islamique palestinien, un groupe terroriste opérant à Gaza, en était responsable. Mahmoud Abbas, président de l’Autorité palestinienne, n’a pas attendu de savoir ce qui s’est passé avant d’annuler son voyage en Jordanie pour rencontrer Biden. Peu de temps après, le ministre jordanien des Affaires étrangères a annoncé que le sommet était en train d’être annulée complètement.

« Après avoir consulté le roi Abdallah II de Jordanie et à la lumière des jours de deuil annoncés par le président Abbas de l’Autorité palestinienne, le président Biden reportera son voyage en Jordanie et la rencontre prévue avec ces deux dirigeants et le président égyptien Sisi », a déclaré un responsable de la Maison Blanche. « Le président a adressé ses plus sincères condoléances pour les vies innocentes perdues dans l’explosion d’un hôpital à Gaza et a souhaité un prompt rétablissement aux blessés. »

Biden est entré en fonction en se concentrant sur l’extraction des États-Unis des guerres dans le grand Moyen-Orient, en donnant la priorité à la concurrence avec la Chine, au renouveau intérieur et, plus tard, à la défense de l’Ukraine. Mais l’attaque meurtrière du Hamas contre Israël, ainsi que les représailles massives d’Israël, menacent de l’entraîner dans l’une des crises les plus insolubles du monde.

Le difficile exercice d’équilibre auquel est désormais confrontée l’administration était évident dans la décision de faire le voyage elle-même.

Les conseillers de Biden ont débattu de l’opportunité de faire voyager le président en Israël, certains collaborateurs estimant que les risques pour la sécurité étaient trop importants. D’autres ont estimé que ce serait un cadeau pour Netanyahu, qui fait l’objet d’une surveillance étroite pour les échecs des services de renseignement qui ont précipité les attaques du Hamas.

Biden a clairement fait savoir à ses collaborateurs qu’il n’aimait pas Netanyahu, avec qui il entretient des relations glaciales depuis des décennies et qu’il estime qu’il faisait une pression antidémocratique pour affaiblir le système judiciaire israélien, selon ses conseillers. Mais le président a estimé qu’il devait faire preuve de solidarité avec une autre démocratie et pousser ses voisins arabes à aider les Palestiniens, ont indiqué les responsables.

Les assistants se sont alors précipités pour organiser en toute hâte la visite du président avant qu’Israël ne s’attaque à Gaza.

Cette bataille, préviennent certains collaborateurs, constituerait une toile de fond très problématique pour toute visite. Le combat pourrait être sanglant et brutal, avec une guerre urbaine s’étendant d’un quartier à l’autre. Cela pourrait également mettre en danger les otages détenus à Gaza et entraîner d’autres acteurs dans un conflit qui s’étend.

En gardant ces forces à l’esprit, Biden a déjà commandé des ressources dans la région, notamment deux groupes aéronavals, des avions de combat et d’autres navires de la Marine transportant des milliers de Marines. Leurs principaux objectifs sont de soutenir les citoyens américains en fuite et de dissuader les adversaires d’intensifier le conflit.

On ne sait pas si le message dissuasif fonctionne. Le ministre iranien des Affaires étrangères a averti lundi que Le Hezbollah pourrait prendre une « action préventive » contre Israël avant de lancer l’invasion terrestre attendue. Le groupe militant, qui a environ 150 000 roquettes dirigées vers Israëldéjà a commencé à détruire les caméras de surveillance le long de la frontière libanaise avec Israël. Leurs forces ont échangé des tirs sporadiques et des tirs de roquettes, ce qui a provoqué environ 13 tués au total depuis samedi dernier.

Certains experts affirment que la menace augmente, ce qui rend encore plus difficile la volonté de l’administration de garder une certaine distance par rapport aux combats.

L’Iran et ses groupes alignés montrent qu’il y a un mouvement vers la mobilisation, une rhétorique sur les conflits futurs et qu’un déploiement pourrait avoir lieu, a déclaré Phillip Smyth, un expert des groupes mandataires iraniens. Ce sont quelques-unes des étapes spécifiques que ces groupes suivent avant une opération, « et toutes ces étapes sont en train de se produire ».

Même si le Hezbollah et l’Iran ne s’engagent pas plus profondément dans le combat, des questions tournent déjà à Washington sur la manière dont le conflit pourrait détourner les États-Unis de l’Ukraine ou saper les capacités de sécurité du pays. Biden a rejeté toute insinuation selon laquelle le pays qu’il dirige ne peut pas tout gérer.

« Nous sommes les États-Unis d’Amérique, pour l’amour de Dieu, la nation la plus puissante de l’histoire du monde », a déclaré le président lors de l’interview « 60 Minutes ». « Nous pouvons nous occuper de ces deux éléments tout en maintenant notre défense internationale globale. »

Mais la bataille au Moyen-Orient est également politiquement périlleuse pour le président, qui se représente dans un peu plus d’un an. Biden a accordé une grande importance à la négociation d’accords de normalisation entre Israël et ses voisins arabes, en particulier l’Arabie saoudite. L’administration travaille toujours sur cet accord, mais il y a peu de chances qu’il soit finalisé dans un avenir proche.

Les sondages montrent également que les électeurs ne soutiennent pas entièrement la stratégie de Biden. Quarante-neuf pour cent des Américains ont déclaré que les États-Unis apportaient le soutien adéquat à Israël, selon un récent sondage ABC News/Ipsosalors que seulement 16 pour cent des personnes interrogées ont déclaré à CNN qu’ils font confiance à Biden pour prendre les bonnes décisions. Une majorité, 54 pour cent, ont déclaré qu’ils n’avaient pas beaucoup confiance, voire pas du tout, dans la gestion du conflit par le président.

La Maison Blanche ne reçoit pas beaucoup d’aide du Congrès. L’administration souhaite disposer d’un financement suffisant pour Israël et l’Ukraine pour une année complète, a déclaré une personne proche dans une brève interview suite à des informations selon lesquelles la demande pourrait atteindre 100 milliards de dollars. Alors que le leader de la majorité au Sénat Chuck Schumer (DN.Y.) a déclaré qu’il ferait pression pour que quelque chose soit adopté à la Chambre haute, mais le chaos politique dans une Chambre sans porte-parole pourrait empêcher une mesure d’atteindre le bureau de Biden.

Tout cela – le conflit, les mouvements de l’Iran, un système politique fracturé et un Congrès en difficulté – a le réel potentiel de détourner Biden d’autres préoccupations nationales et mondiales, craignent certains conseillers, même s’ils s’attendent à ce qu’il reste à l’écart du bourbier.

Le principal objectif de gouvernement de Biden a été de montrer que les démocraties, quel que soit leur degré de désordre interne, peuvent répondre aux attentes des Américains et de leurs alliés. Et alors même que l’administration est aux prises avec le Moyen-Orient, de nouveaux missiles américains à longue portée ont été utilisés par l’Ukraine contre la Russie et les collaborateurs de la Maison Blanche continuent de planifier un éventuel sommet le mois prochain entre Biden et le chinois Xi Jinping à San Francisco.

« L’histoire montre que les présidents américains sont jugés autant sur la façon dont ils réagissent aux crises imprévues de politique étrangère que sur la façon dont ils mettent en œuvre leur programme public », a déclaré Jonathan Lord, qui dirige le travail au Moyen-Orient du Center for a New American Security.