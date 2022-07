L’objectif couvrira les déplacements des employés vers d’autres États pour les avortements

“Pendant des années, nos prestations de soins de santé ont inclus un soutien financier pour les voyages, lorsque les membres de l’équipe avaient besoin de certaines procédures de soins de santé qui n’étaient pas disponibles là où ils vivent”, a déclaré Kremer dans le mémo. “Il y a quelques mois, nous avons commencé à réévaluer nos avantages dans le but de comprendre à quoi cela ressemblerait si nous élargissions le remboursement des frais de voyage à tous les soins nécessaires et couverts – mais non disponibles dans la communauté du membre de l’équipe. Cet effort est devenu encore plus plus pertinent lorsque nous avons appris la décision de la Cour suprême sur l’avortement, étant donné qu’elle aurait un impact sur l’accès aux soins de santé dans certains États.

Avec l’annulation de Roe v. Wade, le pays a été divisé en États où l’avortement est légal et en États où il est interdit. La décision de justice a entraîné une vague d’annonces d’entreprises qui se sont engagées à fournir une couverture voyage aux employés dans le cadre de leurs régimes d’assurance maladie. Cette liste couvre tous les secteurs et comprend JPMorgan Chase, Dick’s Sporting Goods et Rivian.

Certaines entreprises, comme Amazon, ont déjà annoncé une couverture de voyage pour les employés qui doivent rechercher des soins de santé reproductive dans d’autres États avant la décision de la Cour suprême. Le géant de la technologie a déclaré qu’il paierait jusqu’à 4 000 dollars de frais de voyage par an pour l’avortement et d’autres traitements médicaux ne mettant pas la vie en danger.

Target n’a pas immédiatement répondu à une demande de savoir si la politique de voyage sera assortie d’une limite en dollars. Il n’a pas précisé comment il prévoyait de protéger la vie privée des employés qui demandent un remboursement de voyage.

Dans la note de service, le détaillant a déclaré que sa politique de remboursement des frais de voyage pour soins de santé inclura les voyages pour la santé mentale, les soins cardiaques et d’autres services qui ne sont pas disponibles à proximité du domicile des employés, en plus des soins de reproduction.

Kremer a déclaré que Target avait mis à jour sa politique pour “garantir à notre équipe un accès égal à des soins de haute qualité et à faible coût grâce à nos prestations de santé”.

Dans le mémo, Target n’a pas pris position sur la décision de la Cour suprême. Kremer a félicité les employés de Target pour la façon dont ils “reconnaissent et respectent un large éventail de croyances et d’opinions que les autres membres de l’équipe et les invités ont à cœur – même si ces croyances diffèrent des leurs”.

D’autres entreprises sont restées silencieuses à la suite de la décision de la Cour suprême. Walmart, le plus grand employeur privé aux États-Unis, a refusé de dire si ou comment il permettra aux employés d’accéder à des avortements dans les États où ils sont illégaux. Son siège social est dans l’Arkansas, un État qui a déjà une loi dans les livres pour déclencher une interdiction.

Walmart, cependant, couvre les frais de déplacement pour certains soins médicaux – y compris certaines chirurgies cardiaques, traitements contre le cancer et greffes d’organes – que les employés reçoivent dans des hôpitaux d’autres États ou villes éloignés de chez eux.

La décision du tribunal de grande instance a provoqué l’indignation de certains salariés qui ont poussé leurs entreprises à aller plus loin. Des centaines d’employés d’Amazon ont signé une pétition interne, appelant l’entreprise à condamner la décision de la Cour suprême, à cesser ses activités dans les États interdisant l’avortement et à autoriser les travailleurs à se déplacer vers d’autres États s’ils vivent dans un endroit où la procédure est restreinte, selon Business Insider.

John Rosevear de CNBC a contribué à cet article.