L’obésité va au-delà des changements de style de vie, les gènes peuvent jouer un rôle

Bien qu’Ozempic et Wegovy soient tous deux des injections de sémaglutide, le premier est prescrit pour le diabète de type 2 et le second, une version à dose plus élevée, pour l’obésité. Le sémaglutide imite le peptide de type glucagon 1 (GLP-1), une hormone qui régule la glycémie et le métabolisme, est libérée en réponse à la nourriture et supprime l’appétit et la libération d’insuline. Le sémaglutide offre ainsi une option potentielle pour les personnes aux prises avec des problèmes de poids et les complications de santé associées.

Pour chaque célébrité qui a admis avoir utilisé ces médicaments — que ce soit Elon Musk ou Oprah Winfrey —, il y a un nombre égal de détracteurs. Sur les réseaux sociaux, des professionnels de la santé autoproclamés gourous mettent en garde contre ce qu’ils appellent des « solutions rapides », exhortant les adeptes à adopter des méthodes plus traditionnelles de perte de graisse, telles que le régime et l’exercice.

New Delhi: L’utilisation croissante des médicaments Ozempic et Wegovy pour perdre du poids a suscité une réaction rapide et massive, alimentant une nouvelle forme de stigmatisation associée au poids : la honte d’Ozempic.

« Offrez un trophée aujourd’hui ! Un petit encouragement peut faire beaucoup. GAGNEZ grâce à la nutrition et à l’exercice ! » un utilisateur de X a écrit sur la plateforme de microblogging, comme une attaque voilée contre les médicaments pour perdre du poids.

Pendant ce temps, les théoriciens du complot accusent les géants pharmaceutiques de collusion avec les médias pour augmenter leurs profits grâce à ces médicaments.

Dans une interview à La Gazette de Harvard Plus tôt cette année, le Dr Chika Anekwe, médecin spécialiste de l’obésité au Mass General Weight Center du Massachusetts General Hospital et professeur à la Harvard Medical School de Boston, attribue cette réaction négative à la peur et aux préjugés.

« La méfiance envers la communauté médicale est une autre explication possible de la vigueur avec laquelle les gens s’opposent à l’utilisation de médicaments pour la gestion du poids », a-t-elle déclaré dans l’interview.

Elle a également expliqué qu’une grande partie de ces critiques négligent les difficultés rencontrées par ceux qui luttent contre des problèmes métaboliques qui contribuent à l’obésité, dont beaucoup sont souvent hors de leur contrôle.

« La croyance qui est tellement ancrée dans nos esprits est que nous devrions être capables de maintenir un poids santé par nous-mêmes et que tout ce que nous utilisons, autre qu’une alimentation saine et de l’exercice, pour nous aider est considéré comme de la tricherie ou la preuve d’un manque de volonté », a déclaré Anekwe. Elle a souligné l’importance des interventions médicales telles que la pharmacothérapie et la chirurgie bariatrique.

L’obésité n’est pas encore reconnue comme une maladie chronique

Les critiques à l’encontre des médicaments amaigrissants comme Ozempic et Wegovy sont souvent le fruit d’un manque de compréhension de la société, où l’obésité n’est pas encore largement reconnue comme une maladie. Beaucoup croient encore que recourir à autre chose qu’un régime et de l’exercice pour contrôler son poids est une « tricherie », oubliant le fait que, comme le diabète, l’hypertension et la dyslipidémie, l’obésité est également un trouble métabolique chronique.

Les médecins indiens reconnaissent que les facteurs liés au mode de vie jouent un rôle important dans l’obésité. Mais il s’agit également d’une maladie chronique qui nécessite des stratégies de gestion à long terme, à l’instar d’autres problèmes de santé persistants, a déclaré à ThePrint le Dr Himika Chawla, endocrinologue consultante principale à l’hôpital PSRI de New Delhi.

« L’obésité doit être prise en compte et traitée au-delà des simples changements de mode de vie. La génétique joue un rôle essentiel dans la gestion de l’obésité, et de nombreux patients se rendent à l’hôpital après avoir eu du mal à maintenir un poids santé malgré le respect d’un régime alimentaire strict et de routines d’exercice », a-t-elle déclaré.

Pour ces patients, des médicaments administrés par voie orale ou injectables peuvent faciliter la gestion du poids à long terme. Le Dr Chawla prévient cependant que ces traitements doivent être pris sous stricte surveillance médicale.

« Associés à des interventions diététiques et à des routines d’exercice étroitement surveillées, ces médicaments peuvent aider les patients obèses – qui présentent un risque plus élevé de maladies comme le diabète, l’hypertension et même le cancer – à maintenir une meilleure santé globale », a-t-elle ajouté.

Le Dr Chawla a déclaré que les médecins recevaient des questions sur les médicaments amaigrissants de la part de patients et que, même si ces médicaments peuvent être utiles pour la gestion du poids, ils peuvent entraîner plusieurs effets secondaires. « Il s’agit notamment de nausées, de vomissements, d’une perte d’appétit sévère, de constipation et de diarrhée, entre autres. »

Le battage médiatique autour des médicaments pour perdre du poids en Inde

Le sémaglutide a également créé beaucoup de buzz en Inde.

Dans d’autres pays, Ozempic et Wegovy, produits par la société pharmaceutique danoise Novo Nordisk, ont attiré l’attention pour la gestion du diabète de type 2 et la perte de poids, respectivement. Pendant ce temps, les régulateurs indiens ont jusqu’à présent approuvé Médicament contre le diabète de type 2 et l’obésité tirzépatide uniquement pour le traitement du diabète.

En juillet, l’Organisation centrale de contrôle des normes des médicaments (CDSCO), l’organisme indien de réglementation des médicaments, Il a recommandé l’approbation réglementaire pour l’importation et la commercialisation du tirzépatide dans le pays.

La société pharmaceutique Eli Lilly, basée à Indianapolis et qui commercialise le tirzepatide sous les noms de marque Mounjaro et Zepbound, a reçu une autorisation de mise sur le marché pour le traitement du diabète de type 2 en Inde. La demande d’autorisation de mise sur le marché pour le traitement de l’obésité est en cours d’examen par le CDSCO, a déclaré un porte-parole d’Eli Lilly à ThePrint en juillet.

Mounjaro est disponible aux États-Unis depuis 2022 et est indiqué pour le diabète. Zepbound a été approuvé comme médicament pour la gestion du poids par la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis en 2023.

Les conséquences psychologiques de la stigmatisation liée au poids

La stigmatisation liée au poids, qui pousse souvent les gens à se détester et à douter d’eux-mêmes, doit être abordée en premier lieu, affirment les experts.

« Lorsque les gens méprisent ou jugent quelqu’un en raison de son excès de poids, on parle de stigmatisation liée au poids. L’auto-stigmatisation survient lorsque ces perceptions sont internalisées, ce qui amène les individus à croire qu’ils possèdent les traits négatifs associés à l’excès de poids », a déclaré le Dr Anekwe dans l’interview accordée à La Gazette de Harvard.

Outre la stigmatisation liée au surpoids, les points soulignés par le Dr Anekwe incluent la nécessité d’une plus grande sensibilisation au concept de surpoids. Actuellement, l’indice de masse corporelle (IMC) est souvent utilisé comme mesure de la gestion du poids, mais cela doit changer, a-t-elle déclaré.

Le véritable problème est l’excès de graisse, et non l’excès de poids, car des individus comme les culturistes peuvent avoir un poids corporel plus élevé sans pour autant présenter les risques pour la santé associés à l’obésité. Le Dr Anekwe a exhorté les personnes préoccupées par leur poids ou leur santé à consulter d’abord leur médecin traitant, plutôt que de se fier à l’IMC ou à des informations non vérifiées. Il est essentiel d’instaurer la confiance dans la communauté médicale pour traiter efficacement ces problèmes.

