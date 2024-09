L’obésité sévère est en hausse aux États-Unis, les médicaments pour perdre du poids sont en pénurie

À l’approche d’une période de l’année faste aux États-Unis, avec Halloween, Thanksgiving et Noël à l’horizon, ce n’est peut-être pas le moment idéal pour les Américains de découvrir que leur taux d’obésité continue d’augmenter.

Selon le dernier rapport des Centres américains pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC), basé sur une enquête menée sur deux ans auprès de 6 000 personnes environ, le taux d’obésité atteint environ 40 %, un chiffre légèrement plus élevé chez les femmes que chez les hommes, et les personnes âgées sont davantage considérées comme obèses que les jeunes. Le taux d’obésité sévère, définie comme un indice de masse corporelle (IMC) de 40 ou plus, est légèrement inférieur à 10 %. Toutefois, les données montrent également que la prévalence de l’obésité sévère ajustée en fonction de l’âge sur 10 ans a augmenté de 2 %.

En comparaison, la plus récente Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, menée en 2022, établit le taux d’obésité chez les Canadiens de 18 ans et plus à 30 %, soit à peu près le même chez les hommes et les femmes. Vingt ans plus tôt, Selon Statistique Canada, le taux était plus proche de 21 pour cent.

Mais à mesure que les taux d’obésité augmentent, un nouvel outil de contrôle du poids très efficace pourrait devenir de plus en plus rare.

Mardi, le Washington Post a rapporté que certains patients prenant des médicaments comme Wegovy et Zepbound – ainsi qu’Ozempic et Mounjaro, également utilisés pour perdre du poids, bien qu’adaptés aux diabétiques – ont navigué dans un monde dans lequel les médicaments sont plus demandés et plus difficiles à obtenir.

Ces médicaments, qui imitent une hormone responsable de la régulation du taux de sucre dans le sang et de la suppression de l’appétit, sont des médicaments que les utilisateurs devront prendre pendant une éternité. Arrêtez de les prendre et le poids revient.