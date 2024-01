L’obésité provoque une fragmentation mitochondriale et un dysfonctionnement des adipocytes blancs en raison de l’activation de RalA

Déclaration éthique

L’étude animale a été approuvée par le Comité institutionnel de protection et d’utilisation des animaux (IACUC) de l’Université de Californie à San Diego (UCSD). Nous avons obtenu des données humaines à partir d’une base de données tierce et d’un collaborateur. Les études sur l’homme ont été approuvées par les instituts correspondants et un consentement écrit éclairé a été fourni par les participants. L’étude sur la culture cellulaire a été approuvée par le département de l’environnement, de la santé et de la sécurité de l’UCSD.

Animaux

RalA-floxé (Ralaf/f) des souris ont été croisées avec des souris transgéniques Cre pilotées par un promoteur d’adiponectine ou des souris transgéniques Cre pilotées par un promoteur Ucp1 pour générer RalA KO spécifique aux dépôts de graisse (RalaAKO ou RalaBKO) souris. Toutes les souris étaient sur un fond C57BL/6J et toutes les expériences ont été réalisées avec des compagnons de portée. Des souris mâles ont été utilisées pour des expériences in vivo et des souris femelles uniquement pour l’isolement primaire des préadipocytes. Nous avons nourri des souris avec du CD standard (Teklad, 7912) ou du HFD composé de 60 % de calories provenant des graisses (Research Diets, D12492) pendant 8 à 12 semaines, à partir de l’âge de 8 semaines. Les souris ont été hébergées dans une installation exempte d’agents pathogènes spécifiques avec un cycle lumière-obscurité de 12 heures et ont eu libre accès à la nourriture et à l’eau, à l’exception de la période de jeûne. La température et l’humidité de l’installation ont été constamment maintenues à 22 °C et 50 %. Toutes les expériences sur les animaux ont été approuvées et ont suivi les directives de l’IACUC de l’UCSD.

Culture de cellules

Préadipocytes primaires

Le WAT inguinal de 2 à 3 souris femelles âgées de 8 semaines a été disséqué, haché et digéré dans 5 ml (1 mg ml).−1 collagénase (Sigma) pendant 15 min (min) dans un bain-marie à 37 ° C sous agitation douce. Du milieu DMEM / F12 (HEPES 15 mM) avec 10% de FBS (milieu de croissance) a été ajouté pour arrêter la digestion et les cellules ont été filtrées sur des tamis de 100 μm et 70 μm. Après centrifugation à 750g, les cellules ont été étalées sur une boîte avec un milieu de croissance. Une fois que les cellules ont atteint 90 % de confluence, les préadipocytes ont été ensemencés dans des plaques à 12 puits ou des boîtes d’imagerie pour la différenciation. La différenciation a été induite dans un milieu de croissance contenant 0, 5 mM d’IBMX, 5 μM de dexaméthasone, 1 μM de rosiglitazone et 5 μg ml-−1 insuline pendant 3 jours. Le milieu a ensuite été remplacé par un milieu de croissance avec de la rosiglitazone (jours 3 à 5) et de l’insuline (jours 3 à 7). À partir du jour 7, les cellules ont été maintenues dans un milieu de croissance jusqu’à ce qu’elles soient différenciées à 100 %.

Adipocytes immortalisés

Préadipocytes primaires de Ralaf/f les souris ont été immortalisées par transduction rétrovirale de pBabe-zeo-LT-ST (SV40) et sélection par Zeocin75. Des clones unicellulaires ont été sélectionnés et testés pour leur capacité de différenciation. Tous les clones utilisés dans cette étude présentaient une morphologie adipocytaire à 100 % après différenciation. Générer Rala Cellules KO, immortalisées Ralaf/f (WT) les préadipocytes ont été transduits avec du Cre lentiviral avec 8 μg ml−1 Polybrène pendant 12 h, puis cultivé en milieu DMEM/F12-FBS. L’efficacité de la Cre recombinase a été testée dans les préadipocytes et les adipocytes. Une fois atteint une confluence de 95 à 100 % (jour 0), la différenciation a été induite comme décrit ci-dessus. Le jour de l’expérience, les cellules ont été privées de nourriture dans le milieu DMEM/F12 3 h avant les traitements.

Préadipocytes primaires humains (SGBS)

Les cellules ont été cultivées dans un milieu DMEM/F12-FBS additionné de 3,3 mM de biotine (Sigma, B4639) et de 1,7 mM de pantothénate (Sigma, P5155) et différenciées selon un protocole publié.76.

Adipocytes 3T3-L1

Les préadipocytes ont été cultivés dans du DMEM à haute teneur en glucose avec 10 % de sérum de veau nouveau-né (milieu de culture). Deux jours après la confluence, la différenciation a été induite dans un milieu de culture contenant 0, 5 mM d’IBMX, 5 μM de dexaméthasone et 2 μg ml-−1 insuline pendant 3 jours. Le milieu a ensuite été remplacé par un milieu de croissance avec de l’insuline (jours 3 à 7) ou sans insuline (jour 7 jusqu’à une différenciation complète).

Cellules Lenti-X 293T

Les cellules Lenti-X 293T ont été cultivées dans un milieu DMEM-FBS à haute teneur en glucose pour emballer les lentivirus. Lorsque les cellules ont atteint une confluence de 100 % sur une boîte recouverte de polylysine à 0,01 %, des plasmides d’empaquetage lentiviraux de troisième génération (vecteurs pLVX, pMDLg/pRRE (Addgene #12251), pRSV-Rev (Addgene #12253) et pMD2.G (Addgene #12259)) ont été transfectés dans des cellules en utilisant de la lipofectamine 3000 (Life Technology) en suivant le protocole du fabricant. Du milieu DMEM-FBS frais avec 25 mM de HEPES a été ajouté 12 à 16 h après la transfection. Le milieu contenant le lentivirus a été collecté deux fois 48 et 72 h après la transfection. Après collecte, le milieu a été essoré à 300g pendant 5 min pour éliminer les cellules mortes, puis incubé avec le concentrateur Lenti-X (Takara) dans un rapport de 3 : 1 à 4 °C pendant la nuit. Les culots viraux ont été collectés par centrifugation à 1 500g pendant 45 min à 4 ° C et reconstitué en milieu DMEM / F12-FBS avec 8 μg ml−1 Polybrène. Le lentivirus a été ajouté aux cellules immédiatement après la reconstitution.

Reconstitution de RalAPOIDS et RalAG23V dans les préadipocytes RalA KO

Les préadipocytes RalA KO immortalisés ont été transduits avec Flag – RalA concentréPOIDS ou Drapeau–RalAG23V surnageants lentiviraux avec 8 μg ml−1 Polybrène. 24 heures après l’infection, le milieu a été remplacé par du DMEM/F12-FBS frais et étendu pour la différenciation. L’expression de la protéine marquée Flag a été examinée dans des cellules entièrement différenciées par Western blot.

Analyse génétique dans les cohortes cliniques

Les données transcriptomiques du WAT sous-cutané abdominal de 30 personnes obèses et de 26 femmes en bonne santé ont été générées comme décrit précédemment.77. Les profils de transcriptome ont été obtenus à l’aide des matrices GeneChip Human Gene 1.0 ST. Les données ont été déposées dans le NCBI GEO sous le code d’accès GSE25402. Les profils transcriptomiques de la cohorte de vérification ont été obtenus à partir de biopsies de graisse sous-cutanée de 770 hommes participant à l’étude METSIM.78. Les données transcriptomiques et cliniques ont été extraites de GEO (GSE70353). L’obésité est définie comme un IMC de 30 kg m−2 dans ces analyses.

Isolement primaire des adipocytes matures

Le WAT haché a été digéré dans du DMEM avec 1 mg ml−1 collagénase (Sigma) pendant 25 min à 37 ° C sous agitation douce. La suspension cellulaire a été filtrée sur un tamis cellulaire de 100 µm et centrifugée à 50 °C.g pendant 3 min pour séparer les adipocytes matures flottants. Les adipocytes matures flottants ont été transférés dans du PBS avec des pointes largement ouvertes et lavés deux fois. Ensuite, 1 ml d’adipocytes matures ont été lysés dans 4 ml de TRIzol (Life Technology) pour l’isolement de l’ARN.

Analyse de séquençage d’ARN

Les extractions d’ARN d’adipocytes inguinaux et épididymaires matures primaires ont été réalisées à l’aide du kit TRIzol (Life technologies) et PureLink RNA mini (Life Technologies), conformément aux instructions du fabricant. La qualité de l’ARN a été vérifiée par une Agilent TapeStation. Des triples biologiques de 500 ng d’ARN isolé ont été utilisés pour préparer des bibliothèques de séquençage à l’aide du kit TruSeq RNA Sample Preparation kit v.2 (Illumina), conformément au protocole du fabricant. Les bibliothèques ont été validées à l’aide d’un BioAnalyzer 2 100 (Agilent), puis normalisées et regroupées pour le séquençage à l’aide d’un multiplexage de codes à barres à une longueur de lecture à une extrémité de 90 pb sur un Illumina HiSeq 4000. Les échantillons ont été séquencés jusqu’à une profondeur médiane de 14 millions de lectures.

Analyse bioinformatique

Pour l’ARN-seq, les fichiers fastq de séquençage ont été générés automatiquement à l’aide du logiciel de conversion Illumina bcl2fastq2. L’alignement de lecture et la cartographie des jonctions avec le génome mm39 (GRCm39) et l’annotation Genecode M30 de la souris ont été réalisés à l’aide de STAR (v.2.7.2b). Des jonctions d’épissure connues de mm10 ont été fournies à l’aligneur et la découverte de jonctions de novo a également été autorisée. Une analyse différentielle de l’expression génique et des tests statistiques ont été réalisés à l’aide de DESeq2 avec une valeur ajustée. P. valeur < 0,05 comme seuil. Le nombre brut de gènes a été normalisé en fragments par million de fragments cartographiés (FPM) à l'aide de DEseq2. Les comptes FPM ont été filtrés, centrés par z score avant le regroupement de gènes et la génération de cartes thermiques à l’aide de GENE-E (v.3.0.215) ou de GraphPad Prism (v.8.4.3). Pour les données de puces à ADN, les fichiers de matrices génétiques ont été réduits à l’aide de l’outil Collapse Dataset de GSEA (v.4.3.2) à l’aide d’une plate-forme de puce (GPL13667) avec mode de réduction (Mean_of_probes). La signification statistique de l’expression différentielle des gènes a été évaluée par le module ComparativeMarkerSelection (v.11) de GenePattern (https://cloud.genepattern.org/gp/pages/index.jsf).

Analyse de l’expression génique

L’ARN tissulaire a été isolé avec le réactif TRIzol en association avec une colonne (PureLink RNA mini, Invitrogen) conformément au protocole du fabricant. L’ADN complémentaire a été généré à partir de 1 µg d’ARN à l’aide du kit de transcription inverse d’ADNc Maxima (Thermo Fisher Scientific). L’expression de l’ARNm a été évaluée par PCR en temps réel à l’aide du système de PCR en temps réel QuantStudio et du master mix SYBR Green PCR (Invitrogen). L’expression des gènes a été normalisée à Cyclophiline A dans les tissus murins. Les niveaux d’expression relatifs de l’ARNm ont été calculés en utilisant une moyenne de 2−ΔΔCt valeurs pour chaque répétition biologique. Les amorces sont répertoriées dans le tableau de données étendu 1.

Isolement des protéines et Western Blot

Les tissus ou les cellules ont été lysés ou homogénéisés dans un tampon RIPA avec un cocktail d’inhibiteurs de protéase et de phosphatase fraîchement ajouté (Thermo Fisher). Les lysats ont été mis en rotation dans une chambre froide pendant 30 minutes, puis brièvement soniqués et centrifugés à 17 000 °C.g pendant 15 minutes à 4 °C. Les surnageants clarifiés ont été collectés et les concentrations ont été déterminées à l’aide d’un kit de dosage de protéines BCA (Pierce) et d’un lecteur de plaques iTecan pour la quantification. Les protéines ont été résolues par électrophorèse sur gel de Tris-Glycine (Novex, Invitrogen) et transférées sur des membranes de nitrocellulose. Des protéines individuelles ont été détectées avec les anticorps spécifiques (OXPHOS ab110413, β-tubuline 2146S, phospho-Drp1(Ser637) 4867S, phospho-HSL(Ser660) 45804S, HSL 4107S, MYC 2276S, Drp1 8570S, phosphor-AMPK(Thr172) 2535S, AMPK 5831S, RalA BD610221, β-actine 66009-1-Ig, Flag 66008-4-Ig, GFP 66002-1-Ig et Sec5 12751-1-AP) et visualisés sur des transferts en utilisant des anticorps secondaires fluorescents avec un système Li-Cor ou sur film en utilisant des anticorps secondaires conjugués à la HRP (Fisher Scientific) avec un substrat chimiluminescent SuperSignal West Pico (Thermo Fisher). Tous les anticorps primaires ont été utilisés à une dilution de 1: 1 000, des anticorps secondaires fluorescents ont été utilisés à une dilution de 1: 5 000 et des anticorps secondaires conjugués à la HRP ont été utilisés à une dilution de 1: 8 000. Les bandes ont été quantifiées avec ImageStudio ou ImageJ.

Composition de la masse corporelle

La composition de la masse corporelle a été évaluée chez des souris non anesthésiées par EchoMRI.

Test de tolérance au glucose

Les souris ont été jeûnées pendant…