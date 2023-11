L’obésité liée à la neurodégénérescence par résistance à l’insuline

Cet article a été révisé selon Science X processus éditorial

Mouche à sucre. Rendu artistique généré par DALL.E la invite utilisée est “Le dessin de la mouche des fruits Drosophile sur fond sombre dans le style de Seurat”. Les chercheurs ont nourri des mouches des fruits avec des régimes riches en sucre et ont examiné l’effet sur la fonction cérébrale. Crédit : Akhila Rajan a créé cette image en utilisant DALL-E et en est propriétaire. Ils le rendent disponible sous CC-BY 4.0 (CC-BY 4.0, creativecommons.org/licenses/by/4.0/) × fermer

Des chercheurs dirigés par Mroj Alassaf du Fred Hutchinson Cancer Research Center aux États-Unis ont découvert un lien entre l’obésité et les troubles neurodégénératifs comme la maladie d’Alzheimer.

En utilisant la mouche commune des fruits, la recherche montre qu’un régime riche en sucre, une caractéristique de l’obésité, provoque une résistance à l’insuline dans le cerveau, ce qui réduit la capacité à éliminer les débris neuronaux, augmentant ainsi le risque de neurodégénérescence.

Publication le 7 novembre dans la revue en libre accès Biologie PLOS, la recherche aura un impact sur les thérapies conçues pour réduire le risque de développer des maladies neurodégénératives.

Bien que l’obésité soit connue pour être un facteur de risque de maladies neurodégénératives comme la maladie d’Alzheimer et la maladie de Parkinson, la manière exacte dont l’une mène à l’autre reste un mystère.

La nouvelle étude visait à répondre à cette question en tirant parti de la similitude entre les humains et les mouches des fruits. Après avoir montré qu’un régime riche en sucre entraînait une résistance à l’insuline dans les organes périphériques des mouches, les chercheurs se sont maintenant tournés vers leur cerveau. Plus précisément, ils ont examiné les cellules gliales, car on sait que le dysfonctionnement microglial entraîne une dégénérescence neurale.

Les niveaux de protéine PI3k indiquent dans quelle mesure une cellule est capable de répondre à l’insuline. Les chercheurs ont découvert que le régime riche en sucre entraînait une réduction des niveaux de PI3k dans les cellules gliales, indiquant une résistance à l’insuline. Ils ont également étudié l’équivalent mouche de la microglie, appelée glie engainante, dont la fonction principale est d’éliminer les débris neuraux, tels que les axones dégénératifs.

Ils ont observé que ces cellules gliales présentaient de faibles niveaux de protéine Draper, ce qui indique une fonction altérée. D’autres tests ont révélé que la réduction artificielle des niveaux de PI3k entraînait à la fois une résistance à l’insuline et de faibles niveaux de Draper dans la glie engainante. Enfin, ils ont montré qu’après avoir réellement endommagé les neurones olfactifs, la gliale enveloppante ne pouvait pas éliminer les axones dégénératifs des mouches soumises à un régime riche en sucre, car leurs niveaux de Draper n’augmentaient pas.

Les auteurs ajoutent : « En utilisant des mouches des fruits, les auteurs établissent que les régimes riches en sucre déclenchent une résistance à l’insuline dans les cellules gliales, perturbant ainsi leur capacité à éliminer les débris neuronaux. Cette étude donne un aperçu de la façon dont les régimes induisant l’obésité contribuent potentiellement au risque accru de troubles neurodégénératifs. “.