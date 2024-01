L’obésité infantile en cas de pandémie pourrait avoir des effets à vie, selon une étude

Par Aurélia Foster

Journaliste santé

il y a 3 heures

Des dizaines de milliers d’enfants devenus en surpoids ou obèses pendant la pandémie pourraient subir des « conséquences sur leur santé à vie », disent les chercheurs.

Les taux d’obésité ont fortement augmenté chez les enfants de 10 et 11 ans en Angleterre et ne sont pas revenus aux niveaux d’avant la pandémie.

Des mesures destinées aux enfants de moins de cinq ans sont désormais nécessaires pour lutter contre l’obésité infantile, préviennent les chercheurs.

Le gouvernement a déclaré qu’il prenait des « mesures énergiques » pour encourager des choix alimentaires plus sains.

Une absence prolongée de l’école, un manque d’activité physique et des habitudes alimentaires malsaines ont été imputés à l’augmentation des niveaux d’obésité chez les enfants pendant les périodes de restrictions liées au Covid.

Entre 2019-2020 et 2020-2021, la proportion d’enfants de 6e année du primaire en surpoids et obèses, âgés de 10 à 11 ans, est passée de 35,2 % à 40,9 %, les personnes issues des zones défavorisées étant touchées de manière disproportionnée.

Le nombre d’élèves de cet âge en surpoids et obèses a diminué l’année suivante, mais il était toujours plus élevé qu’avant les confinements liés au Covid.

Cette augmentation représente une cohorte de 56 000 enfants supplémentaires, affirment les chercheurs du NIHR Southampton Biomedical Research Center et de l’Université de Southampton – sur la base de cet instantané.

Sur la base des données existantes reliant l’obésité infantile à l’obésité des adolescents et des adultes, ils concluent que bon nombre de ces enfants courent un plus grand risque de développer des maladies telles que le diabète, les accidents vasculaires cérébraux, l’arthrite et certains types de cancer.

“Ce que montrent les données, c’est que la pandémie est susceptible d’avoir des effets durables sur la santé physique des enfants”, a déclaré le professeur Keith Godfrey, l’auteur principal du rapport.

Il y a eu une augmentation plus importante de la prise de poids chez les élèves de la réception âgés de quatre et cinq ans, mais elle est maintenant revenue à son niveau précédent.

Le professeur Godfrey a déclaré que cela était probablement dû au « stade de développement » plus avancé des élèves de 6e année.

“Chez les enfants plus âgés, les habitudes alimentaires et d’activité physique développées pendant la pandémie sont devenues plus ancrées et ne sont pas revenues en arrière”, a-t-il déclaré.

Intervention précoce

Les chercheurs affirment que des mesures visant à lutter contre l’obésité infantile destinées aux enfants d’âge préscolaire sont nécessaires et seront probablement plus efficaces que les mesures axées sur les enfants plus âgés.

“Pour l’instant, les interventions se concentrent largement sur une taxe sur le sucre, qui a probablement été efficace dans une certaine mesure, mais elle nécessite un engagement beaucoup plus large.”

Des modifications de certains placements de nourriture dans les magasins, une interdiction des magasins de restauration rapide à côté des écoles et une priorité accrue de l’activité physique dans les crèches et les écoles maternelles devraient être introduites dans les nouvelles politiques, a déclaré le professeur Godfrey à la BBC.

Il a déclaré qu’un financement gouvernemental était nécessaire pour réduire l’écart en matière de santé entre les personnes favorisées et défavorisées.

“Ceux qui viennent des communautés les moins favorisées ont moins accès à des aliments sains et moins d’opportunités d’activité physique. Cela ne dépend pas de choix personnels ou de préférences ou de comportements parentaux”, a-t-il déclaré.

Source des images, Université de Southampton Légende, Le Early LifeLab est un programme aidant à lutter contre l’obésité chez les enfants des écoles primaires, géré par le NIHR Southampton Biomedical Research Center et l’Université de Southampton.

Sara Stanner, directrice scientifique de la British Nutrition Foundation, a déclaré que les taux d’obésité infantile étaient déjà « inquiétants » avant la pandémie et que cette étude « souligne la nécessité d’agir, en particulier dans les domaines de privation ».

« Alors que de nombreux enfants qui commencent l’école sont déjà en surpoids, il est important que nous intervenions dès le plus jeune âge.

“La lutte contre l’obésité nécessite une action dans de nombreux domaines de notre société, mais soutenir la santé des enfants dès la petite enfance devrait être un élément clé de toute approche”, a déclaré Mme Stanner.

Le ministère de la Santé et des Affaires sociales a déclaré qu’il essayait de lutter contre l’obésité dans tous les groupes socio-économiques.

Un porte-parole a déclaré : « Nous exigeons que l’étiquetage des aliments préemballés contienne diverses informations pour aider les acheteurs, y compris une liste d’ingrédients et des données nutritionnelles, et nous avons introduit une législation pour restreindre le placement d’aliments riches en graisses, en sucre ou en du sel dans les supermarchés.

Il a déclaré qu’il gère également un programme Healthy Start, encourageant une alimentation saine pour les familles issues de ménages à faible revenu.

Coût pour la société

Les chercheurs ont également utilisé des données économiques pour conclure que l’augmentation du nombre de personnes souffrant d’obésité en raison de la pandémie pourrait éventuellement coûter à l’économie britannique plus de 8 milliards de livres sterling au total, dont 800 millions de livres sterling en coûts de santé.

“Étant donné que l’épidémie actuelle d’obésité infantile n’a pas encore complètement atteint l’âge adulte, on craint que la productivité ne se détériore en raison de cette augmentation”, a déclaré le professeur Godfrey.