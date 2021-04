COMME des millions de femmes, j’ai passé des années à suivre un régime yo-yo, obsédée par le fait d’être maigre.

Même lorsque je traversais une phase d’utilisation de pilules minceur douteuses, je ne pensais pas ou ne me souciais pas de ma santé réelle parce qu’elle n’était pas enracinée en moi. La «santé» ne m’a jamais été enseignée quand j’étais enfant. Les régimes étaient.

Ma mère a vendu The Cambridge Diet dans notre salon et j’écoutais les conversations sur l’apparence d’un corps, pas sur ce qu’il pouvait faire. J’ai entendu dire que j’étais maigre, pas en bonne santé. En conséquence, je n’ai pas mangé une alimentation équilibrée.

À l’école, en dépit d’être un enfant en surpoids, j’y retournerais pour des tiers de pudding cuit à la vapeur et de crème pâtissière rose fluo sans que personne ne m’explique ce que je faisais à mon corps.

Pendant des années, ma relation malsaine avec la nourriture a continué – manger beaucoup, puis suivre un régime comme un fou essayant de perdre du poids. C’est le genre d’état d’esprit qui a laissé des millions de personnes vulnérables à un problème de santé qui en a déjà tué beaucoup plus que le coronavirus: l’obésité. Plus d’un quart des Britanniques (28%) sont obèses.

Un autre 36 pour cent sont en surpoids. L’obésité est l’une de nos plus grandes causes de mortalité, associée au diabète, aux maladies cardiaques, aux accidents vasculaires cérébraux, à certains types de cancer et à la démence. Cela met une pression énorme sur le NHS, coûtant 6,1 milliards de livres sterling par an. Cela devrait atteindre 9,7 milliards de livres sterling d’ici 2050.

Oui, de nombreuses personnes obèses ont des problèmes médicaux et génétiques. Mais dans l’ensemble, le problème est lié à la façon dont nous vivons nos vies, aux mauvaises habitudes dans lesquelles nous avons pris. Pour éviter que la prochaine génération ne se débatte également, nous devons changer ces habitudes et voir comment nous les éduquons. Et nous devons le faire MAINTENANT.

Ne serait-il pas merveilleux que la prochaine génération se concentre sur une image corporelle positive afin d’avoir l’estime de soi, l’acceptation de soi et une relation saine avec la nourriture et l’exercice – au lieu de voir «maigre» comme une mesure de bonheur et de succès , et «gros» comme échec?

À l’heure actuelle, un tiers des enfants âgés de 2 à 15 ans sont en surpoids ou obèses. Les jeunes deviennent obèses plus tôt et conservent un poids malsain à l’âge adulte.

Jouez notre rôle

Lockdown a accéléré le problème, avec des millions de personnes effondrées devant leurs ordinateurs et consoles pour commander des plats à emporter et des livraisons de restauration rapide pendant des mois.

Mais la solution est à notre portée. Dans les écoles, j’aimerais voir le retour des cours d’économie domestique pour chaque élève, en leur enseignant les bases non seulement de la cuisine, mais aussi de la manière dont une alimentation saine et l’exercice préviennent les maladies.

Boris Johnson doit veiller à ce que son nouveau bureau pour la promotion de la santé s’attaque aux véritables causes profondes de l’épidémie d’obésité plutôt que de perdre du temps avec des plans ridicules de nounou pour mettre le nombre de calories sur la bière.

Et à la maison, nous devons tous jouer notre rôle pour la prochaine génération. Nous ne pouvons pas laisser cela aux enseignants et aux militants comme Jamie Oliver et Marcus Rashford.

Nous devons établir des règles sur une alimentation saine pour nos jeunes et briser le cycle de la frénésie et des régimes qui afflige tant d’adolescents. Après tout, la lutte contre l’obésité est tout aussi importante pour leur avenir sain que la lutte contre le changement climatique ou Covid.

Il n’y a pas de Lottie dans ses vêtements d’intérieur

MODÈLE Lottie Moss a légendé une photo d’elle-même, en sous-vêtements roses avec un rouge à lèvres rose assorti, «Se prélasser dans la maison».

Elle a également tweeté: « Je n’ai pas été capable de garder un homme plus d’une semaine depuis littéralement jamais, suis-je le problème lol? »

Non . . . bien sûr que non. Pourquoi quelqu’un ne penserait-il pas instantanément que vous recherchez une relation durable et significative?

Dieu nous en garde.

CASH BOOST Le regretté magnat du jeu Stuart Wheeler ne croyait clairement pas que la charité commençait chez lui lorsqu’il rédigeait son testament. Il a laissé son manoir de 15 millions de livres sterling, le château de Chilham dans le Kent, à des œuvres caritatives, privant ses filles de leur héritage attendu. Aie.

CÉLÉBREZ UN NOEL JOYEUX

Les images de Noel Thomas pleurant de soulagement vendredi après avoir finalement été innocenté par la Royal Courts of Justice de Londres de fausse comptabilité sont déchirantes.

Il fait partie des dizaines d’anciens sous-maîtres de poste condamnés à tort pour délits comptables, y compris vol et fraude, en raison du système informatique défectueux de la Poste.

Noel, 74 ans, a été emprisonné pendant neuf mois en 2006 pour un faux manque à gagner de 48 000 £.

Il lui a fallu 15 longues années – depuis qu’il était dans la cinquantaine – pour effacer son nom et ne retrouvera jamais ces années.

Je doute que Noel pardonne ou oublie un jour, mais j’espère vraiment que son chèque de compensation est énorme et qu’il apprécie chaque seconde de le dépenser.

C’EST LE PRIX DE L’AMOUR

FÉLICITATIONS à Katie Price pour ses fiançailles avec le concessionnaire automobile Carl Woods.

J’espère que ça marche pour elle.

Je suis sérieux. Pas de sarcasme. Pas de garce. Elle a eu une chance choquante avec les hommes dans le passé.

Ils l’ont évitée, l’ont trompée et l’ont utilisée. J’espère que c’est la septième fois chanceux.

Les singeries d’Andrew La femme espagnole qui a déclenché une alerte de sécurité lorsqu’elle est entrée dans le domicile officiel du prince Andrew en disant aux gardiens qu’elle était sa fiancée est malade et a maintenant été soumise à la loi sur la santé mentale. Cela vous fait vous demander si les gardes maladroits qui l’ont laissée entrer sont totalement incompétents – ou est-ce qu’Andrew reçoit tellement de visiteurs féminins qu’ils les font maintenant signe?

ANT EST UN HOMME DE GOÛT

ANT McPartlin est peut-être un millionnaire avec un OBE qui vit dans une grande maison chic à Londres.

Mais la première chose que le Geordie a faite quand il est rentré chez lui à Newcastle a été de se rendre à Greggs et d’acheter un stottie (si vous n’êtes pas du nord, comme moi, c’est un gros pain rond, plat et squidgy).

Je suis avec Ant – vous pouvez garder vos sushis chics et vos dîners raffinés.

Il n’y a rien de mieux que le sandwich stottie occasionnel plein de jambon et de pouding au pois.

LA FIERTÉ DE MEATBALL DE GRETA L’ACTIVISTE Greta Thunberg a déclaré qu’en tant que Suédoise, elle a été «profondément offensée» lorsqu’un auditeur de radio a qualifié les boulettes de viande d’Ikea ​​de dégoûtantes, car elles sont, selon Greta, une «fierté nationale». Elle est végétalienne.

CHARME SOIN DE KATE

JE SUIS impressionné par la duchesse de Cambridge.

Lors des funérailles du prince Philip, elle a brillé comme une royale forte et solidaire, qui a même réussi à donner à un masque facial un aspect incroyable.

De plus, elle a essayé de faire la paix entre son mari et son beau-frère. Ce qui, avouons-le, est assez grande d’elle après avoir été scorée assez royalement dans cette vile discussion d’Oprah.

Cette semaine, elle a montré son autre côté, en tant que maman aimante.

Kate terre-à-terre a une passion pour la photographie et a publié une photo du plus jeune fils, le prince Louis, lors d’une balade à vélo avant son troisième anniversaire vendredi.

Nous avons tous réalisé au cours des deux dernières semaines à quel point la reine était chanceuse d’avoir le prince Philip comme mari pendant 73 ans.

C’était un père drôle, attentionné et sans fioritures qui soutenait la reine dans tout ce qu’elle faisait. Et je pense que William est tout aussi chanceux d’avoir la duchesse de Cambridge à ses côtés.

LEÇON POUR SIR Être renvoyé d’un voyage scolaire en disgrâce est toujours horrible. C’est un nouveau bas, cependant, si c’est l’enseignant. C’est ce qui est arrivé à Richard Glenn, 55 ans, qui était en charge d’un groupe de 16 à 18 ans d’un pensionnat chic du Northumberland pour une excursion au Costa Rica. Le comportement du professeur d’informatique était épouvantable – il a flashé sur un collègue, a été violent et s’est fait prendre en train de boire avec ses élèves et de les emmener dans un club de strip-tease. Il a affirmé qu’il ne se souvenait de rien parce qu’il était tellement ivre. Je parie que ses élèves le peuvent.