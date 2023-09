L’obésité est-elle différente chez les Américains d’origine asiatique ? Questions et réponses d’experts

Ng : Lorsque j’ai commencé à exercer la médecine, bon nombre des patients que j’ai vus avaient un IMC élevé, et ce dans différentes classes socio-économiques. J’étais très surpris. Ce n’était pas quelque chose dont j’étais conscient lorsque j’étais à la faculté de médecine ou en résidence. La faculté de médecine ne m’a pas équipé pour gérer cela ni pour me dire comment conseiller les patients. C’est frustrant lorsque vous êtes formé pour être la personne qui donne les réponses et que vous n’avez tout simplement pas de réponses. Je voulais en savoir plus.

Dans cette interview, Jennifer Ng, MD, spécialiste certifiée en médecine de l’obésité à New York et présidente du comité de sensibilisation de l’Obesity Medicine Association, explique comment l’obésité affecte les Américains d’origine asiatique et ce qu’ils doivent savoir sur cette maladie. Cette interview a été éditée pour des raisons de longueur et de clarté.

WebMD: Comment les taux d’obésité au sein de la communauté américaine d’origine asiatique se comparent-ils à d’autres données démographiques ?

Ng: Le taux d’obésité chez les Américains d’origine asiatique est d’environ 11 %, ce qui est inférieur à celui de nombreuses autres ethnies. Selon les critères actuels, un indice de masse corporelle (IMC) de 25 et plus est considéré comme un surpoids et un indice de masse corporelle (IMC) de 30 et plus est considéré comme une obésité, et cela s’applique à tous les niveaux.

Mais on craint que nous ne parvenions pas à saisir l’ensemble du problème, car l’IMC et la norme de mesure de l’obésité et du surpoids sont basés sur des personnes d’origine européenne.

Il existe certaines différences entre les ethnies dont nous devons être conscients. Certaines lignes directrices suggèrent que nous devrions peut-être considérer que les Américains d’origine asiatique sont en surpoids et obèses avec un IMC inférieur – un IMC de 23 et plus pour le surpoids et de 25 et plus pour l’obésité – car il semble y avoir une prévalence accrue de maladies cardiovasculaires et maladie métabolique à un poids corporel inférieur chez les Américains d’origine asiatique.