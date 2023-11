L’obésité démêlée : les scientifiques proposent une théorie unificatrice

Une recherche récente menée par Richard Johnson, MD, chercheur à la CU Anschutz, unifie un certain nombre d’hypothèses derrière la cause alimentaire de l’obésité qui semblaient autrefois incompatibles.

Depuis longtemps, les spécialistes de la nutrition ont compris que les habitudes alimentaires occidentales, riches en graisses et en sucres, pourraient contribuer à l’épidémie d’obésité. Cependant, des controverses persistent quant à ce qui est à l’origine du problème le plus important : s’agit-il de la consommation excessive de calories en général, de la surconsommation de macronutriments spécifiques comme les graisses ou les glucides ?

En réponse à cette incertitude, diverses factions ont préconisé différentes approches alimentaires, certaines suggérant une réduction de la consommation de sucre, d’autres conseillant une diminution de la consommation de glucides, et d’autres encore proposant que l’accent soit mis principalement sur la limitation de la consommation d’aliments riches en graisses. .

Unifier les théories alimentaires sur l’obésité

Un article récemment publié dans la revue Obésité suggère que ces théories ne sont pas incompatibles les unes avec les autres et qu’elles peuvent toutes être rassemblées dans une voie unifiée centrée sur un véritable moteur : le fructose.

Selon Richard Johnson, MD, chercheur sur le campus médical Anschutz de l’Université du Colorado, et ses collègues, le principal problème de l’obésité est le fructose, présent dans le sucre de table et le sirop de maïs à haute teneur en fructose. Le fructose peut également être produit dans l’organisme à partir de glucides (en particulier de glucose). Lorsque le fructose est métabolisé, il diminue l’énergie active dans le corps (connue sous le nom d’ATP ou adénosine triphosphate), ce qui provoque la faim et la prise de nourriture.

L’hypothèse de survie du fructose

Ce que Johnson appelle « l’hypothèse de survie du fructose » rassemble la plupart des hypothèses alimentaires sur l’obésité, y compris les deux qui sont les plus incompatibles entre elles : la théorie du bilan énergétique, qui propose que trop de nourriture (et principalement de graisses) entraîne l’obésité, et les glucides-

insuline

L’insuline est une hormone qui régule le taux de glucose (sucre) dans le sang. Il est produit par le pancréas et libéré dans la circulation sanguine lorsque le taux de glucose dans le sang augmente, par exemple après un repas. L’insuline aide à transporter le glucose de la circulation sanguine vers les cellules, où il peut être utilisé comme source d’énergie ou stocké pour une utilisation ultérieure. L’insuline aide également à réguler le métabolisme des graisses et des protéines. Chez les personnes diabétiques, leur corps ne produit pas suffisamment d’insuline ou ne répond pas correctement à l’insuline, ce qui entraîne une glycémie élevée, qui peut entraîner de graves problèmes de santé si elle n’est pas traitée.

” data-gt-translate-attributes=”[“attribute”:”data-cmtooltip”, “format”:”html”]”>insuline modèle, qui place les glucides au centre de la prise de poids.

« Essentiellement, ces théories, qui placent une litanie de facteurs métaboliques et alimentaires au centre de l’épidémie d’obésité, sont toutes les pièces d’un puzzle unifiées par une dernière pièce : le fructose », explique Johnson. “Le fructose est ce qui déclenche notre métabolisme qui passe en mode faible consommation et perd le contrôle de notre appétit, mais les aliments gras deviennent la principale source de calories qui entraînent une prise de poids.”

Pour unifier ces théories en particulier, Johnson dit que nous pouvons prendre comme exemple les animaux en hibernation. Lorsque nous avons faim et que nous manquons d’énergie active, nous passons en mode survie. Les animaux savent qu’il faut chercher de la nourriture lorsque les niveaux d’énergie commencent à baisser ; pourquoi les ours mangent des fruits pour se préparer à l’hiver. Les fruits sont des aliments riches en fructose, et le fructose étouffe considérablement l’énergie active. Les graisses agissent comme de l’énergie stockée, mais la consommation d’aliments riches en fructose bloque le remplacement de l’énergie active provenant du stockage des graisses, maintenant l’énergie active à un niveau bas, comme un ours se préparant pour une longue sieste d’hiver.

“Cette théorie considère l’obésité comme un état de faible consommation d’énergie”, explique Johnson. “Identifier le fructose comme le canal qui redirige le remplacement actif de l’énergie vers le stockage des graisses montre que le fructose est à l’origine du déséquilibre énergétique, ce qui unit les théories.”

Bien que des travaux supplémentaires soient nécessaires pour valider pleinement cette hypothèse unificatrice, il s’agit d’une première étape pleine d’espoir dans l’identification potentielle de préventions plus ciblées de l’obésité et de la gestion des déséquilibres métaboliques associés.

Référence : « L’hypothèse de survie du fructose comme mécanisme d’unification des diverses hypothèses d’obésité » par Richard J. Johnson, Laura G. Sánchez-Lozada et Miguel A. Lanaspa, 17 octobre 2023, Obésité.

DOI : 10.1002/oby.23920