L’obésité commence dans le cerveau en développement : étude

Dans leur nouvelle étude publiée dans Avancées scientifiques Waterland et son équipe ont examiné la possibilité que des influences environnementales – telles qu’une mauvaise alimentation et le stress – au cours d’une fenêtre critique du développement du cerveau puissent influencer le risque d’obésité.

Alors, pourrait-il y avoir plus derrière la hausse des taux d’obésité que la génétique et le mode de vie ?

Des recherches antérieures ont suggéré que les gènes humains associés à l’obésité déterminent si une personne aura du mal à maintenir un poids santé plus tard dans la vie. Pendant des décennies, les chercheurs ont cherché des liens entre les variantes génétiques et l’indice de masse corporelle (IMC), explique Robert Waterland, PhD, professeur de pédiatrie-nutrition au Baylor College of Medicine à Houston, TX. Mais le problème est que les liens génétiques trouvés jusqu’à présent n’expliquent pas la prise de poids et qui est le plus à risque, dit-il.

Ils ont étudié des souris au cours des premières semaines de leur vie et ont découvert que le noyau arqué subit une croissance importante dans une fenêtre de temps critique où le cerveau est particulièrement sensible à la programmation, ce qui déterminera plus tard dans quelle mesure le corps détecte s’il a faim et quand le corps a assez de nourriture.

Les scientifiques se sont concentrés sur l’épigénétique et ont travaillé pour mettre en signet les gènes qui seraient et ne seraient pas utilisés dans différentes cellules. Une grande surprise dans la recherche est survenue lorsque les chercheurs ont comparé leurs données épigénétiques chez la souris aux données humaines et ont découvert que les régions ciblées pour la maturation épigénétique dans le noyau arqué de la souris se chevauchaient fortement avec les régions génomiques humaines associées à l’IMC.

Waterland dit que même si les travaux ne portaient pas sur le moment où les changements épigénétiques se produisent chez l’homme, des recherches antérieures ont montré que cela se produit plus tôt chez l’homme que chez la souris.